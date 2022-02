Do Lubina bez Luquinhasa

W czwartek przed południem odbył się ostatni trening przed meczem z Zagłębiem Lubin. Zajęcia były zamknięte dla mediów. Po nich trener Aleksandar Vuković spotkał się z dziennikarzami, a następnie drużyna wyruszyła do Lubina. Szkoleniowiec przyznał, że w 20-osobowej kadrze na piątkowe spotkanie nie znalazł się Luquinhas. Brazylijczyk jest bardzo bliski odejścia z Legii Warszawa, a transfer może dojść do skutku w każdej chwili. W klubowym autokarze zabrakło także miejsca m.in. dla Lirima Kastratiego, który bardzo słabo prezentował się w ostatnich sparingach. Do Lubina pojechali natomiast Maik Nawrocki oraz Paweł Wszołek. Przewidywany wyjściowy skład na mecz z Zagłębiem: Artur Boruc - Lindsay Rose, Mateusz Wieteska, Maik Nawrocki, Mattias Johansson, Bartosz Slisz, Patryk Sokołowski, Mateusz Hołownia, Josue, Tomas Pekhart, Rafael Lopes (Ernest Muci)

Kibic (L) - 46 minut temu, *.vectranet.pl Słabo to rokuje jak kapitan pierwszy ucieka ze statku ...

Pinokio nie potrzebnie zrobił przedstawienie pod publiczkę z tym kapitanem ...

Powinien być kapitanem Polak, któryś z Arturów ... odpowiedz

Pingwinowy stwór - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Z tego skladu to oprócz tego że to beznadzieja,to można odczytać tylko Chaos!!!!!Nie widać bocznych obrońców którzy mieli by wspierać skrzydłowych,nie widać także skrzydłowych którzy mieli by atakować,oraz nie widać rozgrywającego, który by wziął się za prowadzenie drużyny podczas meczu.Jedyne co widać to 7 defensywnych zawodników którzy będą coś próbowali ale i tak im nie wyjdzie.Plus tego składu to...w zasadzie nie widzę żadnego. Trudno,kolejna porażka wkalkulowana w życie.

Bo tego meczu grając takim składem a nie innym na pewno nie wygraja odpowiedz

Chdx - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tylko Legia????wracamy by walczyć ???? odpowiedz

Cebula - 1 godzinę temu, *.mycingular.net A to nie jemu Vuko chcial dac opaske kapitanska chyba tylko dlatego by pozostal w klubie hahaha co za manipulacje ciekawe czy sam na to wpadl czy prezesik mu podpowoedzial odpowiedz

Bbk - 1 godzinę temu, *.mycingular.net A ja bym chcial zeby spadli moze to doproeadzilo by do zmian na najwazszych stanowiskach w klubie odpowiedz

arek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Bbk:

jakich zmian głupolu, mioduski sam siebie zwolni? dyr. sportowego już zmienili, trenera i jego ekipę też, co tu się ma niby jeszcze zmienić? niższa liga to nizsze wpływy i jeszcze większe dziadowanie... nawet nie chcę myśleć kogo wtedy zaczną ściągać, albo nie zaczną ale nasza młodzież nie nadaje się nawet na 1 ligę. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @arek: Nie ty jeden byś chciał, taki portal... ale LEGIA to POTĘGA odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl skoro nie jedzie znaczy nie jest juz zawodnikiem Legii:( odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Takim skladem nie bedzie w ogole szybkosci w ataku. Troche dramatycznie to wyglada. Skonczy sie wrzutkami na glowe Lopesa i Pekharta. odpowiedz

OLaf - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @L: Kastrati to ten najszybszy wahadłowy Europy którego Miodek tak zachwalał? Widać że Miodek zna się na piłce jak była minister sportu Joanna Mucha na sporcie... dziwne że Miodek nie pyta się kto wybiera drużyn z którymi Legia gra co weekend... odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 4 godziny temu, *.orange.pl Króciutka kołderka, widmo spadku coraz bliżej. Teraz tylko ambicja może pomóc. Cytując klasyka - Tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić :) odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.aster.pl @FC_ŻYRARDÓW: tak, druzyna, ktora zdobyla mistrzostwo Polski spadnie z ligi, bo stracila jednego pilkarza - Luquinhasa :D Wierzysz w to co piszesz?



I jaka krotka kołderka? Mozna z pozostalych pilkarzy ulozyc drugi, silny sklad: Miszta - Mladen, Hanior, Charatin, Jedza, Wszolek- Celhaka, Strzalek - Muci, Kastrati, Rosolek/Wlodarczyk. I jeszcze sie nawet Ribeiro i Skibicki nie zmiescili. Faktycznie bardzo krotka kolderka, tylko 2 pilkarzy na kazda pozycje. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @lol: Nik nie życzy tego naszej L ale trochę pokory A SCHALKE? po zimowej przerwie nadal wszystko przegrywało i spadło. Cała nadzieja w tym że ta liga to nie bundesliga. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jeszcze nie odszedł i nie gra? odpowiedz

Marcos - 4 godziny temu, *.com.pl Jakbym dostał ofertę z Nowego Jorku to też bym wyjechał. Kasa większa, bliżej domu.

Poza tym to z niego żadna gwiazda. Na naszym podwórku to jeszcze coś grał, no ale w pucharach to grał piach .

Przez tyle czasu nawet nie potrafił słowa po polsku powiedzieć. Zero ambicji.

No ale dzięki za wszystko. Powodzenia odpowiedz

Lolo - 4 godziny temu, *.plus.pl A czego się spodziewaliście? Po autokarze miał dość! Dlatego szukał i znalazł! odpowiedz

DYBEK - 4 godziny temu, *.landirenzo.pl Panowie uciekł nie uciekł po prostu dostał dużo lepsza ofertę wiec z niej korzysta, kasa musi się zgadzać :). Bliżej domu, Większa kasa...nie dziwię się. odpowiedz

mart - 4 godziny temu, *.chello.pl Tyle co został kapitanem i nie zdarzył założyć opaski kapitańskiej. Szkoda mi, że odchodzi za czapkę gruszek serducho na boisku zostawiał a i po rozmowie wychowawczej nie uciekł jak ten co dzisiaj imprezuje w Zagrzebiu... W CRO tylko Hajduk! odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @mart: Nie wiem, czy jesteś tego świadomy ale Hajduk wafluje się z Górnikiem :) Tak czy owak, życzę Mahirkowi żeby i tam sobie wybierał mecze, w których się będzie starał i te drugie. Na pewno daleko na tym zajedzie. odpowiedz

Bartek - 4 godziny temu, *.chello.pl @mart: nie uciekł... no właśnie ucieka, tylko, że zrobił to w ładnym stylu. Co nie zmienia faktu, że na bank od zdarzenia z autokaru szukał klubu. odpowiedz

:o) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Bartek: Jesteś histeryczny jak dziewica w kąpieli. On po prostu zmienia pracę na lepszą. Futbol to robota o zasięgu międzynarodowym. Ciągle ktoś "ucieka" od nas, do nas, na całym świecie. Era podwórkowych drużyn, które kocha cała kamienica, a nawet osiedle to już prehistoria. odpowiedz

