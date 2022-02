Nawotka odszedł z Legii

Tomasz Nawotka został nowym zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz. 24-letni obrońca związał się umową ważną do końca czerwca 2023 roku. 24-letni zawodnik trafił na Łazienkowską siedem lat temu, ale wielokrotnie był wypożyczany, a w pierwszej drużynie zadebiutował dopiero w grudniu 2021 roku w meczu Pucharu Polski z Motorem Lublin. Ponadto obecnym sezonie wystąpił w jednym meczu Ekstraklasy - wyjazdowym starciu z Cracovią. Regularnie występował natomiast w trzecioligowych rezerwach. Jego kontrakt ze stołecznym klubem wygasał w czerwcu 2022 roku.

fantulipan - 56 minut temu, *.vectranet.pl kto to? ktoś go kojarzy? odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl kudłaty wysprzedaje co się da odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.chello.pl Kto? ;-) odpowiedz

Blackman - 2 godziny temu, *.chello.pl może tam się wybije odpowiedz

