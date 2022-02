Koszykówka

Bilety na mecz z Bayreuth

Poniedziałek, 7 lutego 2022 r. 12:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę o 17:30 w hali OSiR Bemowo, w spotkaniu 5. kolejki drugiego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup, koszykarze Legii podejmować będą zespół Bayreuth. Legioniści walczą o awans do ćwierćfinału i aby tego dokonać, muszą wygrać dwa ostatnie spotkania, w tym ten najbliższy, z niemiecką drużyną. Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ. Gorąco zachęcamy do wspierania z trybun naszej drużyny!



Ceny biletów na mecz z medi Bayreuth:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 119,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Jeśli jesteś zaszczepiony przeciwko COVID-19, zaznacz odpowiednie okienko w systemie abilet.pl.

KUP BILET NA MECZ JUŻ DZIŚ.