Sparing: Legia II Warszawa 2-1 Mazur Karczew

Sobota, 5 lutego 2022 r. 11:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W rozegranym w LTC meczu sparingowym Legia II Warszawa wygrała 2-1 z czwartoligowym Mazurem Karczew. Do przerwy podopieczni Marka Gołębiewskiego przegrywali 0-1 po bramce straconej w 25. minucie. Na drugą część meczu szkoleniowiec wystawił sześciu nowych zawodników. Przyniosło to efekt, bo w 60. minucie do remisu doprowadził Wiktor Kamiński, który wykorzystał podanie Arkadiusza Ciacha. Dziewięć minut później Ciach sam skierował piłkę do siatki z rzutu karnego, który został podyktowany za faul na Dawidzie Dzięgielewskim.



Sparing: Legia II Warszawa 2-1 (0-1) Mazur Karczew

0-1 - 25' Prochowski

1-1 - 60' Wiktor Kamiński

2-1 - 69' Arkadiusz Ciach (karny)



Legia II (1. połowa): Kikolski - Kwiatkowski, Noiszewski, Konik, Widejko - Dzięgielewski, Laskowski, Pierzak, Czajkowski, Skwierczyński - Kamiński

Legia II (2. połowa): Trojanowski - Bednarz, Macenko, Konik - Kwiatkowski (66' Czajkowski), Gościniarek, Pierzak (66' Laskowski), Skwierczyński (66' Pacek) - Kamiński (66' Wiśniewski), Ciach, Dzięgielewski



Strzały (celne): Legia 17 (10) - Mazur 11 (5)



