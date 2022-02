11-13.02: Weekendowy rozkład jazdy

Przed nami bardzo ciekawy weekend z udziałem drużyn Legii. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 17:00 w hali na Mokotowie podejmować będą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali. W niedzielę najpierw o 14:00 na Bemowie, nasi koszykarze podejmować będą zespół mistrza Polski - Stali Ostrów (bilety na Legiakosz.abilet.pl), a dwie godziny później przy Łazienkowskiej rozegrany zostanie pierwszy mecz w roku 2022. Zapraszamy na trybuny na mecz z Wartą Poznań. Warto pamiętać, że dojazd na nasz stadion będzie bardzo utrudniony, podobnie jak parkowanie pojazdów, więc radzimy wybrać się na mecz ze sporym zapasem czasowym.



Futsaliści Legii rundę rewanżową ekstraklasy rozpoczną sobotnim meczem w Lesznie. W sobotę o 9:50 na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie wystartuje Marek Kania - zawodnik sekcji łyżwiarskiej Legii będzie startował w wyścigu na 500 metrów.



Rozkład jazdy:

11.02 g. 20:00 FC Den Haag - MVV Maastricht

12.02 g. 17:00 Legia Warszawa - Lechia Tomaszów Mazowiecki [siatka, ul. Niegocińska 2a]

12.02 g. 17:30 Radomiak Radom - Raków Częstochowa

12.02 g. 18:00 Futsal Leszno - Legia Warszawa [futsal]

12.02 g. 19:30 Legia II Warszawa - Tur Bielsk Podlaski [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

13.02 g. 14:00 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

13.02 g. 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań



Młodzież:

12.02 g. 11:00 Legia II Warszawa - Motor Lublin (sparing)[LTC 7]

12.02 g. 13:30 Legia U17 - KS Cracovia Kraków 05 [LTC 7]

12.02 g. 16:00 Legia U16 - Jagiellonia Białystok U16 [LTC 7]

13.02 g. 10:00 Gim 92 Ursynów U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Koncertowa 4]

14.02 g. 16:30 Legia Warszawa U-17 - Gim 92 Ursynów U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Legia U18 w weekend pojedzie do Czech, gdzie rozegra sparingi z: FK Mlada Boleslav, FK Dukla Praha i FK Pardubice.

Legia U15 w sobotę zagra we Wrocławiu sparing z Ruchem Lwów, a w niedzielę trójmecz (2 mecze 2x20') ze Śląskiem Wrocław i FC Hradec Kralove.