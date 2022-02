21. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (4)

MichalLegia - 2 godziny temu, *.inetia.pl Radomiak - Raków dodatkowo online na TVP Sport odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Wygramy a łach przegra i nadrobimy kolejne punkty. Ja cichaczem liczę jeszcze na mistrza w tym sezonie. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pawełek: nikomu o tym nie mów bo trafisz do psychiatryka! Ja liczę na górną część tabeli i Puchar Polski. No i że Amica nie zdobędzie nic - takie osiągnięcia jaki jubileusz... odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pawełek: Też myślę że wygramy, a Lech zostanie pokaleczony, ale na mistrzostwo mamy szanse arytmetyczne wyłącznie, bo gramy słabo, no przynajmniej na razie słabo. Legia powinna wiosna zbudować drużynę z młodych na przyszły sezon, bez napinki na mistrzostwo w tym sezonie. Raz na kilka sezonów ktoś inny musi być mistrzem, bo to atrakcja jest i sensacja, a liga bez sensacji znudzi. odpowiedz

