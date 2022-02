21. kolejka Ekstraklasy. Raków odczarował Radom

Komentarze (16)

@Szpic - 27 minut temu, *.mm.pl Masz 100% racji, ale nie spodziewałem się, że będziemy musieli patrzeć na...nikogo nie obrażając wyniki takich drużyn odpowiedz

Szpic - 21 minut temu, *.chello.pl @@Szpic: Cytując; "taki mamy klimat" w Legii w tym sezonie niestety. odpowiedz

Szpic - 39 minut temu, *.chello.pl Wyniki na razie są korzystne Wisła i Termalica w łeb, Łęczna remis, jutro Zagłębie przegra w Szczecinie i brakuje tylko wygranej (w jakimkolwiek stylu) z Wartą, a nie będzie już to tak tragicznie wyglądało w tabeli. Trzymajmy kciuki za L. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Radomiak mnie osobiście ani nie ziębi, ani nie parzy. Ale jak ich prezio zaczyna inwestować w Portugalczyków hurtem, to nic z tego dobrego za chwilę nie wyjdzie. odpowiedz

Wolfik - 10 godzin temu, *.mm.pl No i proszę. Pogonili "wielkiego taktyka" i "gwiazdę trenerską" z Krakowa i mecze w wykonaniu Cracovii da się oglądać. Ale trzeba było przemeczyć te kilka sezonów... odpowiedz

Sfinks - 11.02.2022 / 20:11, *.vectranet.pl Ufff... Łęczna nie wygrała. Nigdy nie myślałem, że dożyję tak pasjonującej walki o utrzymanie. Dzięki Miodek! odpowiedz

BARDZO CIEKAWE SPOTKANIE... - 11.02.2022 / 15:32, *.102.123 SŁONIKI WYGRAJĄ SENSACYJNIE, CZESIO ZADZWONI GDZIE TRZEBA KASA LESZKOWI SIE PRZYDA odpowiedz

Anty vuko - 23 minuty temu, *.icpnet.pl Masz problemy z łbem idą na mistrza jeden remis o niczym nie świadczy craksa nie taka słaba martwym się o nas odpowiedz

Wolfik - 11.02.2022 / 13:56, *.mm.pl Ja jestem średnim optymistą w przeciwieństwie do większości Kolegów z forum. Wygrana, jesli bedzie zrodzi sie w bólach. Obyśmy nie musieli odrabiać strat, bo w tym zestawieniu personalnym może się to okazać niemozliwe. odpowiedz

Sputnik 44 - 11.02.2022 / 15:03, *.vectranet.pl @Wolfik: No właśnie widać po Kolegi ostatnich wpisach, że wiara przygasa... I choć sam załamuję ręce patrząc na to co dzieje u nas to zalecam spokój - nie spadniemy bo ta liga jest jeszcze gorsza ;) odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sputnik 44: tak do końca, to już nie można twierdzić, że ta liga jest jeszcze gorsza; rozumiem od obecnej Legii.

Osobiście jestem umiarkowanym optymistą nie tyle w kwestii wygrania kolejnego meczu ile utrzymania się w ESA. I przez taki pryzmat postrzegam kolejne ligowe potyczki. Taki sposób "kibicowania" naszej drużynie redukuje stres i chroni zdrowie.

Polecam...

odpowiedz

MichalLegia - 11.02.2022 / 10:40, *.inetia.pl Radomiak - Raków dodatkowo online na TVP Sport odpowiedz

Pawełek - 11.02.2022 / 09:35, *.netfala.pl Wygramy a łach przegra i nadrobimy kolejne punkty. Ja cichaczem liczę jeszcze na mistrza w tym sezonie. odpowiedz

Sputnik 44 - 11.02.2022 / 10:33, *.t-mobile.pl @Pawełek: nikomu o tym nie mów bo trafisz do psychiatryka! Ja liczę na górną część tabeli i Puchar Polski. No i że Amica nie zdobędzie nic - takie osiągnięcia jaki jubileusz... odpowiedz

olew - 11.02.2022 / 11:14, *.vectranet.pl @Pawełek: Też myślę że wygramy, a Lech zostanie pokaleczony, ale na mistrzostwo mamy szanse arytmetyczne wyłącznie, bo gramy słabo, no przynajmniej na razie słabo. Legia powinna wiosna zbudować drużynę z młodych na przyszły sezon, bez napinki na mistrzostwo w tym sezonie. Raz na kilka sezonów ktoś inny musi być mistrzem, bo to atrakcja jest i sensacja, a liga bez sensacji znudzi. odpowiedz

Olo - 18 godzin temu, *.chello.pl @Pawełek: Stary, wróć do podstawówki, bo nie umiesz liczyć. Legia już nie ma żadnych szans na mistrza, nawet na podium. odpowiedz

