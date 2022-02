Wyniki 21. kolejki Ekstraklasy. Kolejna porażka Legii

Komentarze (25)

Mietek - 37 minut temu, *.vectranet.pl Od jutra kibicuje Lechowi Poznan. Bedę jezdził na mecze do Poznania. Autostradą to niedaleko. odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kucharz walcz nie poddawaj się. Dasz radę. Zdrowiej odpowiedz

Prawdziwy kibic - 13.02.2022 / 21:09, *.play-internet.pl Każdy komu zależy na Legii nie powinien chodzić na mecze i pchać kasy pudłował. Lepiej jak spadniemy i ktoś nas kupi. Pudel po spadku zbankrutuje! Jest dobrze !! Za dwa lata jesteśmy mistrzami bez obaw.

Tylko Legia

Przestańcie wreszcie pchać pudlowi kasę i nie kupujcie biletów !!! odpowiedz

Z Wielkopolski - 13.02.2022 / 21:00, *.play-internet.pl Wczoraj napisałem na waszym portalu, że Warta wygra na Legii. Usunęliście ten wpis. Współczuję stanu umysłowego. Nie dopuszczacie myśli o słabości Legii. Żyjecie w iluzji. Zrozumcie, że Legia przeżywa najgłębszy kryzys od lat. I miejcie odwagę zmierzyć się z prawdą. Nie wyobrażam sobie ligi bez Legii. I nie jestem wrogiem Legii. Stwierdziłem tak, ponieważ uznałem iż legia może tego meczu nie wygrać. Warta jest na luzie. Spadnie, to nie będzie dramatu. Legia jeśli spadnie, to świat się zatrzyma. Tak uważam. odpowiedz

Roben - 13.02.2022 / 20:11, *.cyfrowypolsat.pl Wieczór Borubara! odpowiedz

Wolfik - 13.02.2022 / 17:03, *.mm.pl No to praktycznie znamy druzyny, które ten sezon skończą "na pudle". Nie sądzę, by ktoś pomieszał szyki tej trójce. Pozostaje kwestia kolejności. odpowiedz

@Szpic - 12.02.2022 / 21:52, *.mm.pl Masz 100% racji, ale nie spodziewałem się, że będziemy musieli patrzeć na...nikogo nie obrażając wyniki takich drużyn odpowiedz

Szpic - 12.02.2022 / 21:59, *.chello.pl @@Szpic: Cytując; "taki mamy klimat" w Legii w tym sezonie niestety. odpowiedz

Szpic - 12.02.2022 / 21:40, *.chello.pl Wyniki na razie są korzystne Wisła i Termalica w łeb, Łęczna remis, jutro Zagłębie przegra w Szczecinie i brakuje tylko wygranej (w jakimkolwiek stylu) z Wartą, a nie będzie już to tak tragicznie wyglądało w tabeli. Trzymajmy kciuki za L. odpowiedz

Wolfik - 12.02.2022 / 20:03, *.mm.pl Radomiak mnie osobiście ani nie ziębi, ani nie parzy. Ale jak ich prezio zaczyna inwestować w Portugalczyków hurtem, to nic z tego dobrego za chwilę nie wyjdzie. odpowiedz

Wolfik - 12.02.2022 / 12:01, *.mm.pl No i proszę. Pogonili "wielkiego taktyka" i "gwiazdę trenerską" z Krakowa i mecze w wykonaniu Cracovii da się oglądać. Ale trzeba było przemeczyć te kilka sezonów... odpowiedz

Adam - 13.02.2022 / 14:39, *.chello.pl @Wolfik: To jest człowiek z dużymi zaburzeniami, dziwię się że ktokolwiek rozważał danie mu szansy. odpowiedz

Sfinks - 11.02.2022 / 20:11, *.vectranet.pl Ufff... Łęczna nie wygrała. Nigdy nie myślałem, że dożyję tak pasjonującej walki o utrzymanie. Dzięki Miodek! odpowiedz

BARDZO CIEKAWE SPOTKANIE... - 11.02.2022 / 15:32, *.102.123 SŁONIKI WYGRAJĄ SENSACYJNIE, CZESIO ZADZWONI GDZIE TRZEBA KASA LESZKOWI SIE PRZYDA odpowiedz

Anty vuko - 12.02.2022 / 21:56, *.icpnet.pl Masz problemy z łbem idą na mistrza jeden remis o niczym nie świadczy craksa nie taka słaba martwym się o nas odpowiedz

Wolfik - 11.02.2022 / 13:56, *.mm.pl Ja jestem średnim optymistą w przeciwieństwie do większości Kolegów z forum. Wygrana, jesli bedzie zrodzi sie w bólach. Obyśmy nie musieli odrabiać strat, bo w tym zestawieniu personalnym może się to okazać niemozliwe. odpowiedz

Sputnik 44 - 11.02.2022 / 15:03, *.vectranet.pl @Wolfik: No właśnie widać po Kolegi ostatnich wpisach, że wiara przygasa... I choć sam załamuję ręce patrząc na to co dzieje u nas to zalecam spokój - nie spadniemy bo ta liga jest jeszcze gorsza ;) odpowiedz

Daszka - 12.02.2022 / 19:58, *.chello.pl @Sputnik 44: tak do końca, to już nie można twierdzić, że ta liga jest jeszcze gorsza; rozumiem od obecnej Legii.

Osobiście jestem umiarkowanym optymistą nie tyle w kwestii wygrania kolejnego meczu ile utrzymania się w ESA. I przez taki pryzmat postrzegam kolejne ligowe potyczki. Taki sposób "kibicowania" naszej drużynie redukuje stres i chroni zdrowie.

Polecam...

odpowiedz

Daszka - 13.02.2022 / 19:55, *.chello.pl Ps.: po dzisiejszym blamażu moja "recepta" nabiera dodatkowej wartości... odpowiedz

MichalLegia - 11.02.2022 / 10:40, *.inetia.pl Radomiak - Raków dodatkowo online na TVP Sport odpowiedz

Pawełek - 11.02.2022 / 09:35, *.netfala.pl Wygramy a łach przegra i nadrobimy kolejne punkty. Ja cichaczem liczę jeszcze na mistrza w tym sezonie. odpowiedz

Sputnik 44 - 11.02.2022 / 10:33, *.t-mobile.pl @Pawełek: nikomu o tym nie mów bo trafisz do psychiatryka! Ja liczę na górną część tabeli i Puchar Polski. No i że Amica nie zdobędzie nic - takie osiągnięcia jaki jubileusz... odpowiedz

olew - 11.02.2022 / 11:14, *.vectranet.pl @Pawełek: Też myślę że wygramy, a Lech zostanie pokaleczony, ale na mistrzostwo mamy szanse arytmetyczne wyłącznie, bo gramy słabo, no przynajmniej na razie słabo. Legia powinna wiosna zbudować drużynę z młodych na przyszły sezon, bez napinki na mistrzostwo w tym sezonie. Raz na kilka sezonów ktoś inny musi być mistrzem, bo to atrakcja jest i sensacja, a liga bez sensacji znudzi. odpowiedz

Olo - 12.02.2022 / 03:38, *.chello.pl @Pawełek: Stary, wróć do podstawówki, bo nie umiesz liczyć. Legia już nie ma żadnych szans na mistrza, nawet na podium. odpowiedz

Adam - 13.02.2022 / 20:43, *.play-internet.pl @olew: ta, łatwo jest grać bez napinki kiedy i tak już się nie ma na nic szansy odpowiedz

