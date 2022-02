Legia Warszawa 80-55 Bayreuth

+ dodaj komentarz

- 6 minut temu, *.orange.pl

@L: Trudno powiedziec co lepiej. Albo Leiden albo Parma ale bardzo wysoko.



My mamy bilans -6 pkt z Leiden i - 2pkt z Parma. Jak wygra Leiden to nam zwyciestwo wystarcza do 2-go miejsca. Jak wygra Parma to licza sie bezposrednie mecze bo 3 druzyny beda mialy po 10 punktow. Leiden ma + 3pkt z Parma z 1-go meczu, czyli łacznie + 9 pkt.

Leiden + 9 pkt

Parma - 1 pkt

Legia -8 pkt



Jeśli Parma wygra np. 1 punktem to my potrzebujemy wygrać 8-ma punktami. Jeśli Parma wygra 5-cioma punktami to my potrzebujemy 14-tu punktow. Jesli Parma wygra 10-cioma punktami to my potrzebujemy wygrac 8 ma punktami. Jesli Parma wygra 17 punktami to potrzebujemy wygrac 1 pkt.



Jak narazie Leiden wygrywa 10-ma punktami w połowie 3-ciej kwarty.

odpowiedz