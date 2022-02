Futsal Leszno 3-1 Legia Warszawa

W meczu 16. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 1-3 z Futsalem Leszno. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1 po bramce Marcina Firlańczyka. Po zmianie stron gospodarze zdobyli kolejne dwie bramki po trafieniach Kacpra Konopackiego i Rajmunda Siecli. Jedyną bramkę dla Legii zdobył w 2,5 minuty przed końcem Michał Knajdrowski. Drużyna z Warszawy w 16 ligowych meczach zdobyła 17 punktów i zajmuje aktualnie 10. miejsce w tabeli. W najbliższą sobotę o godzinie 18:00 stołeczny zespół podejmie Dremana Opole Komprachcice. Ekstraklasa: Futsal Leszno 3-1 (1-0) Legia Warszawa 1-0 - 11:17 Marcin Firańczyk 2-0 - 30:27 Kacper Konopacki 3-0 - 33:41 Rajmund Siecla 3-1 - 37:22 Michał Knajdrowski Legia: 16. Tomasz Warszawski, 6. Duarte, 10. Mateusz Gliński, 19. Adam Grzyb, 2. Allanzin Rezerwa: 13. Juan Casillas, 9. Paweł Tarnowski, 20. Michał Knajdrowski, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 77. Filip Turkowyd, 81. Mariusz Milewski Futsal Leszno: 12. Noel Charrier, 2. Orfeusz Jarozek, 82. Albert Betowski, 88. Dominik Solecki, 32. Douglas Neutzling, 99. Fryderyk Maciejewski, 89. Hubert Olszak, 11. Jakub Kąkol, 10. Jakub Molicki, 7. Kacper Konopacki, 19. Marcin Firańczyk, 3. Mateusz Lisowski, 70. Rajmund Siecla, 25. Sebastian Wojciechowski żółte kartki: Knajdrowski, Milewski

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.