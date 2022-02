W meczu 23. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 84-114. Spotkanie obejrzał komplet publiczności. Po pierwszej kwarcie legioniści przegrywali 20-29, po drugiej natomiast 39-50. Gospodarze nie byli w stanie odrobić strat i musieli uznać wyższość wyżej notowanego rywala. Kolejny mecz ligowy Zieloni Kanonierzy rozegrają dopiero 3 marca ze względu na przerwę związaną z meczami reprezentacji i turniejem finałowym Pucharu Polski, w którym zabraknie stołecznej drużyny. Wcześniej, bo już we wtorek podopieczni Wojciecha Kamińskiego zmierzą się na wyjeździe z rosyjską Parmą Perm. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału FIBA Europe Cup. PLK: Legia Warszawa 84-114 Stal Ostrów Wielkopolski Kwarty: 20-29, 19-21, 26-29, 19-35 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 3. R. Johnson 21 (5) 18. R. Cowels III 14 (2) 14. G. Kulka 12 5. M. Abdur-Rahkman 4 (1) 50. A. Kemp 4 --- 11. J. Skifić 13 (2) 91. D. Wyka 6 13. S. Jovanović 5 (1) 31. G. Kamiński 5 (1) 55. Ł. Koszarek 0 2. B. Didier-Urbaniak 0 0. J. Sadowski - Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, (celne za trzy)] 30. J. Garbacz 23 (6) 0. J. Florence 16 (3) 8. M. Young 12 (1) 77. D. Kulig 11 (3) 2. T. Drechsel 9 (1) --- 1. J. Palmer 14 3. K. Simmons 11 (1) 5. D. Andersson 5 (1) 12. J. Mokros 5 (1) 18. J. Wojciechowski 5 (1) 55. M. Pluta 3 (1) 10. I. Wadowski - Sędziowie: Piotr Pastusiak, Jakub Pietrzak, Tomasz Szczurewski Komisarz: Grzegorz Ziemblicki widzów: 1416

koneser polskiej piłki klubowej - 14 minut temu, *.52.135 Ten wynik to tyle było w dwumeczu z Ostrowem? odpowiedz

Groomer - 32 minuty temu, *.chello.pl lekka deklasacja - 30 punktów odpowiedz

grzesiek - 13 minut temu, *.centertel.pl @Groomer: spokojnie mordko, we wtorek najwazniejszy mecz sezonu z Parmą Perm. Jak wygramy to nikt o tej porazce nie bedzie pamietal :) odpowiedz

p10 - 4 minuty temu, *.centertel.pl @grzesiek: Wazniejsze playoff w PLK, a z taka gra miejsca w osemce moze nie byc. Nie mamy zespolu na gre co trzy dni. Fizycznie slabiutko I energii zero odpowiedz

grzesiek - 40 minut temu, *.centertel.pl Ogladal ktos mordeczki?

Jak ogolnie to wygladalo?

Jak Johnson? Punktow niby sporo wiec mam nadzieje ze skutecznie rowniez odpowiedz

p10 - 7 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: Kontrola Stali caly mecz. Florence w kilka minut na poczatku 11 punktow. 19 trojek Stali 21 na 26 rzutow wolnych. Co gonimy wynik to potem znowu Stal wolne trojki I pelna kontrola. W 4 tej kwarcie moment gdzie bylo juz -10 pkt. A potem znowu odjazd. W obronie mecz przespany. U nas padaka z rzutami wolnymi. W ataku zrywy Kempa, Wyki po akcjach zespolowych I Cowells w 3 kwarcie. A Jonhson to gracz ktory rzuca z nieprzygtowanych trudnych pozycji. Jak trafia jest spoko, jak nie to irytuje, bo moglby rozegrac z zespolem a nie grac sam. odpowiedz

