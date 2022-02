Sokołowski: Osiągnęliśmy cel

Sobota, 5 lutego 2022 r.

– Podczas pierwszej przygody z Legią dotarłem do drugiej drużyny, a potem musiałem poszukać innej drogi. Dopiero teraz mam za sobą debiut w "jedynce". Jestem z niego bardzo zadowolony, tym bardziej, że zakończył się zwycięstwem - powiedział po meczu z Zagłębiem Lubin w rozmowie z C+ Patryk Sokołowski.



– Nie był to może wymarzony występ, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Nasza gra będzie dużo lepsza, ale osiągnęliśmy cel. I to jest najważniejsze.



– Mocno pracowaliśmy w defensywie, szukaliśmy szans w kontrze, brakowało trochę utrzymania piłki. Myślę, że w następnych spotkaniach będzie znacznie lepiej. Jesteśmy zadowoleni ze zdobytych trzech bramek i wywalczonych trzech punktów.