Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 5 lutego 2022 r. 21:17 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 4-1 rówieśników z Ruchu Lwów. Legia U17 wygrała 3-2 z Wisłą Kraków, choć do przerwy krakowianie prowadzili 2 bramkami. Legia U15 po zaciętym meczu uległa na wyjeździe 0-1 Lechowi Poznań. Legioniści z zespołów U14 i U13 zmierzyli się w grze wewnętrznej.



Legia U18 4-1 (1-0) Ruch Lwów U18

Gole:

1-0 32 min. Patryk Romanowski (głową, as. Bartosz Dziemidowicz)

2-0 72 min. Oskar Lachowicz (dobitka strzału Marcela Krajewskiego)

3-0 74 min. Marcel Krajewski (as. Sebastian Kieraś)

3-1 86 min.

4-1 89 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Marcel Krajewski)



Strzały (celne): Legia 40 (21) - Ruch 12 (9)



Legia: Jakub Kowynia (78' Jan Sobczuk [05]) - Patryk Winiarski, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski, Patryk Romanowski (74' Jakub Furman) - Dawid Kiedrowicz (60' Marcel Krajewski), Kacper Knera (46' Robert Żolik Ż), Patryk Bek, Maddox Sobociński, (86' Fryderyk Janaszek), Bartosz Dziemidowicz (46' Dawid Niedźwiedzki) - Oskar Lachowicz

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Legia U17 (2005/6) 3-2 (0-2) Wisła Kraków U17



Strzały (celne): Legia 16 (5) - Wisła 8 (6)



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] (46' Franciszek Chojak) - Bartosz Krasuski, Rafał Boczoń [06] Ż, Hubert Dorczyk (76' Bartosz Płocki), Jakub Grzejszczak [06] (63' Karol Kosiorek [06]) - Bartosz Mikołajczyk (63' Maciej Saletra [06]), Filip Rejczyk [06], Kacper Bogusiewicz [06](82' Oskar Melich [06]) - Franciszek Saganowski [06] Ż (83' Szymon Grączewski), Tomasz Rojkowski [06], Cyprian Pchełka [06] (76' Ignacy Morawski)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Lech Poznań U15 1-0 (0-0) Legia U15 ('07)

Gol:

1-0 47 min.



Grano 2x40 minut



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Kacper Potulski, Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec - Jakub Adkonis, Aleksander Iwańczyk - Miłosz Kaczmarek, Igor Busz, Maks Michałowski - Stanisław Gieroba. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz, Dawid Foks, Szymon Chojecki, Jan Leszczyński, Kuba Solecki, Jakub Błażejczyk, Max Pawłowski, Michał Korba



Do przerwy spotkanie było bardzo zacięte, ale bez 100% sytuacji dla żadnej ze stron, może poza trafieniem Aleksandra Iwańczyka w spojenie słupka z poprzeczką. Drugą połowę lepiej rozpoczęli gospodarze - w 47' lechici strzelili gola. Kolejne 20 minut stało pod znakiem przewagi Legii - gracze z Warszawy mieli 4 bardzo dobre okazje, ależadnej z nich nie wyykorzystali. Potem kilka razy dość groźnie zaatakował też Lech. Ciekawe, szybkie i otwarte spotkanie, toczone w tak szaleńćzym tempie, że w ostatnich 10 minutach po bu drużynach było już mocno widać zmęczenie.



Legia U14 - Legia U13



Strzały (celne): Legia U14 20 (10) - Legia U13 8 (3)



Legia U14: Marcel Grzejda, Maciej Chojnowski, Maks Dołowy, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Marceli Żek, Pascal Mozie, Piotr Bzducha, Kacper Borowiec, Mikołaj Jasiński, Patryk Mackiewicz, Daniel Foks, Jan Bienduga (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13: Denys Stoliarenko - Edo von Brandt-Etchemendigaray, Ksawery Kopeć, Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Olivier Ziembicki, Piotr Bartnicki, Wojciech Paczosa, Norbert Merchel, gracz testowany, gracz testowany, gracz testowany, Mateusz Pawłowski [10], gracz testowany.

trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut.