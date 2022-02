LIVE!: Legia 4-0 GKS (KONIEC)

Komentarze (15)

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zadania na rundę:

1.Zajęcie jak najwyższej pozycji w lidze - 6 miejsce, to będzie ogromny sukces

2.Puchar Polski (będzie bardzo ciężko, ale nie jest to niemożliwe)

3.Zrobić przegląd wojsk

Zadania po sezonie:

1.Jak najszybciej wybrać trenera.

2.Podziękować tym. którzy totalnie nie rokują.

3.Wzmocnić zespół co najmniej 2 -3 zawodnikami. Ale takimi, którzy wreszcie wniosą jakość do zespołu.

Jeżeli coś pominąłem, proszę o korektę. odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kto nie przyjdzie teraz do Legii to i tak nie zrobi różnicy. Trzeba dograć ten sezon czym się ma odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Korda: pewnie ze tak. Mam nadzieje ze ci co piszą i podniecaja sie transferami zrozumieja ze transfery nie zawsze oznaczaja cos dobrego... odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl 5 sparingow chyba i wszystkie wygrane, 1 mec, ligowy i 1 wygrany. Vuko to jest skuteczny w ciul... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jest gdzieś transmisja? odpowiedz

Karamba - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Koledzy Pan Zieliński udzielił wywiadu i powiedział ze nie planuja nikogo sprowadzac za Lukiego w tym okienku .Pan dyrektor liczy ze ktos sam sie wykreuje i nie bedzie musiał nikogo sprowadzac narzekalismy na Kucharskiego ale obecny dyrektor jest gorszy zamienił stryjek siekierke na kijek. odpowiedz

LG - 4 godziny temu, *.chello.pl @Karamba: nie płacz odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Karamba: Nowy dyrektor za bardzo się nie przemęcza.Sokołowski rozmawiał z Legią od kilku miesięcy więc jego przyjście to zasługa poprzedniego dyrektora.Wrócił Rosołek,wypożyczyli Wszołka co za pewnie nie było wielkim wyczynem bo i tak nie grał w Niemczech.Do tego młody Rosjanin,który będzie gotowy do gry w pierwszym składzie Legii za półtora roku jak wszystko dobrze pójdzie.

Teraz słyszymy że dyrektor szuka trenera.Znając życie to zostanie Vuko bo jest pod ręką.Dyrektor Zieliński będzie oczywiście mówił że szuka nowego trenera,że uwalony w robocie po pachy.Przecież nie powie, że do czerwca będzie leżał.

Trzon drużyny o którym mówił zaczyna od sprzedaży Luquinhasa.

Burdel mamy taki jakiego nie było od lat.Trzeba się cieszyć z każdego punktu.

Prezes jeśli sprzeda Luquinhasa to w tym sezonie za grę w europie i sprzedaży zawodników zarobi lekko 10 milionów euro ale na wzmocnienia pieniedzy nie ma.Taka rzeczywistość. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Karamba: Po pierwsze sprowadzenie dobrego piłkarza zimą, jak się jest na finansowym minusie, jest prawie niemożliwe, podpisywanie nowych piłkarzy na kilogramy i na chybił trafił właśnie nam wychodzi bokiem. Mamy bardzo słaby skład z kompletnym brakiem zmienników a odbudowa potrwa pewnie kilka sezonów, bo na szybko i lepiej nie mamy pieniędzy. Trzeba zagryźć zęby i liczyć na to, że siermiężny fizyczny futbol Wukowicza da nam spokojne utrzymanie. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Karamba: no brawo! Po miesiącu pracy Zielińskiego, Ty już wiesz, kto lepszy, kto gorszy. Moja rada, baranka w ścianę proponuję. Tylko takiego z przytupem. Bo pie...olisz, jak potłuczony. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl Pod warunkiem , że chinole nadal płaciliby 90% jego pensji, nie tylko nas, ale nie stać żadnego klubu z Eklapy na jego kontrakt. Żona i dziecko nie dostali wizy i przez to chce do Europy, tylko kwestia kontraktu odpowiedz

Bolo - 5 godzin temu, *.net.pl Co myślicie o gilerme jest do wzięcia czytałem przydał by się ? odpowiedz

Me(L)o1916 - 4 godziny temu, *.. @Bolo: czytałem i ja ale że Legia nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym pomimo dużego wkładu ze strony Chińczyków... odpowiedz

Luk - 4 godziny temu, *.o2.cz @Bolo: Podobno chce grać o najwyższe cele w ekstraklasie... Jeśli to prawda niech spada,mógłby pokazać że chce pomóc L. Zyskal by wiele szacunku.Wszyscy wiedzą że tylko Legia jest w stanie grać w pucharach z sukcesami ,nawet dlatego że w kolejnych latach w pierwszych rundach będzie rozstawiona. Myślę że już taki sezon się nie zdarzy. Nie ma pajaca kucharskiego Michniewicza który rozpieprzył szatnię ,miodek niech się nie miesza i niech da Zielińskiemu pracować. Ten sezon muszą zgrać drużynę. Zdobędziemy PP. I będziemy grać w pucharach. Reszta drużyn z e klapy odpadnie po 3 rundach. odpowiedz

Me(L)o - 4 godziny temu, *.. @Me(L)o1916: mówię o opcji wypożyczenia ! Bo jest taka odpowiedz

