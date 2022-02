Przed startem rundy wiosennej Grupa UZL przygotowała kolejne graffiti, które idealnie pasuje do czekającej nas walki o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Hasło "Walczyć, trenować" ozdobione zostało barwami naszego klubu, a pomiędzy nimi namalowany został herb Legii.

