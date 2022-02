Ważne!

Ogromne utrudnienia z dojazdem na Łazienkowską

Czwartek, 10 lutego 2022 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W związku z pracami remontowymi na Trasie Łazienkowskiej na lewym brzegu Wisły w bezpośrednim pobliżu stadionu Legii radzimy kibicom zaplanować odpowiednio wczesny przyjazd na Ł3 w najbliższą niedzielę i dokładnie przemyśleć trasę dojazdową. Niektóre przystanki autobusowe w pobliżu Łazienkowskiej przestały funkcjonować.



W ostatnich dniach rozpoczął się remont Trasy Łazienkowskiej i taki stan rzeczy potrwa aż dwa lata - do marca 2024 roku. W tym czasie kierowcy będą mieli dostęp do dwóch pasów w każdym kierunku (a po jednym z nich będą mogły poruszać się jedynie autobusy i taksówki).



W dniu meczu z Wartą oraz możliwe, że również z Wisłą Kraków (oficjalnie prace "wyburzeniowe" mają się zakończyć 20 lutego), utrudnienia będą znacznie większe - ze względu na trwające wyburzanie remontowanego fragmentu Trasy Łazienkowskiej zamknięte zostało Rondo Sedlaczka, które znajduje się na skrzyżowaniu Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat. Oznacza to, że ul. Łazienkowska jest ślepa w kierunku Myśliwieckiej. Przez rondo nie przejedzie się zresztą w żadnym kierunku.



Autobusy, które dotychczas jeździły ulicami Rozbrat i Myśliwiecką, skręcają w ul. Górnośląską i dalej jadą Wisłostradą. W przeciwnym kierunku autobusy jeżdżą Wisłostradą aż do Ludnej. Autobusy linii 107 i 159 wjeżdżają na Trasę Łazienkowską, a na swoje dotychczasowe trasy wracają dopiero na Wisłostradzie i placu Konstytucji.



Ponadto zlikwidowane zostały przystanki na samej trasie Łazienkowskiej - aby podróżując tędy dostać się na stadion Legii, należy wysiąść na wcześniejszym przystanku i przejść kilkaset metrów. Przejście od Placu na Rozdrożu oddzielone jest od placu budowy. Przez najbliższe dwa tygodnie nie będą funkcjonowały przystanki Piękna 04, Wiejska 01 i 02, Rozbrat 03, 04, 05 i 06, Agrykola 01 i 02, Szwoleżerów 04, Legia-Stadion 02, Torwar 06 i 07 oraz Dragonów 01. Uruchomione zostały dwa przystanki tymczasowe: Śniegockiej 52 i Górnośląska 52. Pierwszy z nich funkcjonuje na ulicy Rozbrat, zaraz za przystankiem Śniegockiej 02, a drugi – na ulicy Górnośląskiej, niespełna 100 metrów od skrzyżowania z ulicą Solec.



Linie autobusowe, które na dwa tygodnie zostały skierowane na trasy objazdowe: 107, 108, 109, 159, 162, 171, N33 i N83



Alternatywne trasy dojazdu komunikacją miejską:



z Pragi-Południe:

- z Grochowa linią 141 do przystanku Torwar 03 (na Wisłostradzie po zjeździe z mostu Łazienkowskiego) z przejściem pieszo do przystanku Rozbrat chodnikiem po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej (ok. 700 m) albo do przystanku Legia-Stadion 01 (przy skrzyżowaniu ulic Czerniakowska/Łazienkowska)

- z Grochowa linią 158, z Gocławia i Saskiej Kępy liniami 111 lub 117 przez most Józefa Poniatowskiego do przystanku Krucza 02 z przesiadką do autobusów linii 109 lub 171 jadących z przystanku Krucza 01 do przystanków Śniegockiej 01, Koźmińska 01 i Torwar 03;

- z Gocławia liniami E-1 lub 147, z Saskiej Kępy liniami 146 lub 147 do przystanku Metro Stadion Narodowy 02, następnie jeden przystanek pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej lub Kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Powiśle i dalej autobusem 162 jadącym z przystanku PKP Powiśle 03 do przystanku Śniegockiej 01 lub Rozbrat 03.

- z Gocławia linią 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce 04 z przesiadką do autobusów linii 107, 159 lub 162 jadących z przystanku Sielce 02 do przystanku Rozbrat 06 (linie 107 i 159) lub 04 (linia 162) albo autobusów linii 185 jadących do przystanku Torwar 04.



z Ochoty i stacji metra Politechnika:

- z Ochoty i stacji metra Politechnika linią 187 do przystanku Legia-Stadion 01 (przy skrzyżowaniu ulic Czerniakowska/Łazienkowska);

- z Dworca Zachodniego bezpośrednio linią 159 kursującą ulicami Koszykowa – Piękna jadącą do przystanku Rozbrat 05. Do autobusów linii 159 możliwe są przesiadki z tramwajów kursujących zarówno ulicą Marszałkowską, jak i al. Niepodległości i ulicą T. Chałubińskiego.