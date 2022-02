Vuković: Dobrze, że udało nam się zagrać

Niedziela, 6 lutego 2022 r. 14:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy już po rozpoczęciu ligi, ale dla pewnej grupy zawodników to nadal przygotowania do tego, co ma nastąpić. Ten mecz był przede wszystkim dla nich. Myślę, że udało im się go wykorzystać, biorąc pod uwagę warunki, w jakich pracujemy i gramy. Najważniejsze, że znowu miała miejsce jednostka treningowa w postaci meczu, czyli najlepszej, żeby później sobie poradzić z wykorzystaniem szansy w lidze - powiedział po sparingu z GKS-em Bełchatów trener Legii Warszawa, Aleksandar Vuković.



- Cieszę się, że udało nam się zagrać i że obyło się bez kontuzji. Zawodnicy schodzą z boiska po dobrze wykonanej pracy, zdrowi. Jedni zaprezentowali się lepiej, inni gorzej, tak już jest.



- Kto wystąpi w obronie w kolejnym meczu? Mamy sporo czasu, kilka treningów, zastanowimy się nad tym. Opcji jest kilka. Szkoda, że Josue i Wieteska, czyli dwóch wyróżniających się w ostatnim meczu zawodników, nie będzie mogło zagrać. Dobrze, że to tylko jedno spotkanie. Pozostali muszą dać sygnał i wykorzystać swoją szansę.



- Dopiero poznajemy Ramila Mustafajewa. To melodia przyszłości, przed nim bardzo dużo pracy - tak do tego podchodzimy. Nie narzucamy mu wielkich oczekiwań, on jest z zespołem, żeby się zaadaptować, zobaczyć jak drużyna funkcjonuje. Wszyscy nowi zawodnicy na początku otrzymują swobodę, żeby mogli pokazać, co potrafią. Nie narzucamy im założeń, chcemy zobaczyć, jakie są ich naturalne nawyki, jakie granie im pasuje, jaki to profil piłkarza. Potem przyjdzie czas na wdrażanie ich do tego, jakim systemem my chcemy grać.