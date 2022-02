Koszykówka

Legia bez awansu do półfinałów MP U-19

Niedziela, 6 lutego 2022 r. 17:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od piątku do niedzieli w łódzkiej Zatoce Sportu rozgrywany był turniej ćwierćfinałowy koszykarskich mistrzostw Polski juniorów starszych (do lat 19), z udziałem Legii Warszawa. Podopieczni Łukasza Łobody, którzy w bardzo dobrym stylu awansowali do ćwierćfinałów z pierwszego miejsca, niestety na tym właśnie etapie zakończyli rywalizację. Legioniści stracili szansę na awans do półfinałów po pierwszym, sobotnim meczu, przegranym po dogrywce z Polonią Bytom.



Legia zagrała bardzo dobry mecz z Polonią, która dzień wcześniej wysoko pokonała gospodarzy zawodów (90-72). W końcówce regulaminowego czasu gry, przy stanie 85-85, na trzy sekundy przed końcem Szymon Kołakowski (na co dzień trenujący z pierwszym zespołem Legii) rzucał za trzy punkty, ale niestety spudłował i konieczna była dogrywka. Niestety w dodatkowych pięciu minutach pięcioma punktami zwyciężyli bytomianie, którzy mieli świetną skuteczność rzutów z dystansu - trafili 15 trójek w całym meczu, na 35 prób, co daje 42,9% skuteczności za 3.



W niedzielę, w meczu o drugie miejsce, które w tym sezonie nie jest premiowane awansem do półfinałów, ŁKS pokonał nasz zespół 88-79, lepiej prezentując się przede wszystkim w trzeciej kwarcie, wygranej 29-17. Ponownie najskuteczniejszym graczem naszego zespołu był nasz młody obwodowy Eryk Gąsiński, mogący grać na pozycjach 2 i 1, który w obu spotkaniach zdobył po 32 punkty, trafiając kolejno 7 i 6 trójek na bardzo dobrej skuteczności. Szymon Kołakowski zdobył 20 punktów w pierwszym spotkaniu i 25 w meczu niedzielnym.



05.05.2022, Łódź: Legia Warszawa pd. 94-99 (27-31, 16-11, 25-25, 17-18, d.9-14) Polonia Bytom

Legia: Eryk Gąsiński 32 (7), Szymon Kołakowski 20 (2), Jakub Sarna 18, Jakub Śliwiński 9, Kacper Lipiński 8, Jakub Zabłocki 5 (1), Aleksander Kornacki 2, Kacper Kieliszek 0, Olaf Górski 0, Franciszek Heymer -, Jakub Tarach -, Mateusz Młynarski -.

trener: Łukasz Łoboda



Polonia: Michał Podulka 24 (5), Paweł Respondek 22 (2), Aleksander Hosumbek 13 (3), Oskar Suwała 12 (2), Maciej Michalski 10 (1), Kacper Nowakowski 10 (2), Marek Dragon 8, Tomasz Holeczek -, Krzysztof Jaroń -, Jakub Greń -, Bartosz Studniarski -, Adam Przybył -.

trener: Aleksander Sędzik, as, Kamila Brol



06.05.2022, Łódź: ŁKS Łódź 88-79 (22-18, 16-25, 29-17, 21-19) Legia Warszawa

ŁKS: Jakub Zapart 17, Maksymilian Gajek 16, Bartosz Stępień 15, Damian Kuźniar 13 (3), Bartosz Górnicki 11 (1), Cyprian Karecki 9 (1), Mateusz Lisewski 7 (1), Paweł Bieliński 0, Łukasz Gregorczuk 0, Jakub Gawlas 0, Bartosz Jończyk 0, Aleksander Pawłowski 0.

trener: Rafał Antoszewski



Legia: Eryk Gąsiński 32 (6), Szymon Kołakowski 25 (3), Jakub Śliwiński 8, Kacper Kieliszek 6, Jakub Sarna 4, Kacper Lipiński 2, Aleksander Kornacki 2, Jakub Zabłocki 0, Franciszek Heymer 0, Jakub Tarach 0, Olaf Górski 0,

trener: Łukasz Łoboda



Pozostałe wyniki:

Polonia Bytom 90-72 ŁKS Łódź



Końcowa kolejność:

1. BS Polonia Bytom

--

2. ŁKS Szkoła Gortata Łódź

3. Legia Warszawa