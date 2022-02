Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z Lechią Tomaszów Maz.

Piątek, 11 lutego 2022 r. 10:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę siatkarze Legii rozegrają kolejne I-ligowe spotkanie w walce o fazę play-off. Legioniści przed tygodniem pokazali charakter, zwyciężając w Głogowie, choć przegrywali już 0-2 w setach i musieli bronić piłkę meczową Chrobrego. Nasi gracze przełamali głogowian, a w tie-breaku zwyciężyli 15-10 i do Warszawy wrócili z dwoma punktami.



Dzięki temu nasz zespół utrzymał ósme miejsce w ligowej tabeli, ale identyczny dorobek (33 pkt.) ma Krispol Września, a tylko punkt mniej AZS AGH Kraków. Rywalizacja o miejsce w ósemce będzie więc zacięta i szczególnie przed własną publicznością legioniści powinni szukać kompletu punktów. Przed tygodniem podopieczni Mateusza Mielnika przegrali na Mokotowie z KPS-em Siedlce 1-3, trzecim zespołem ligi. Lechia obecnie jest szósta, z trzema punktami przewagi nad Legią i bilansem 12-8.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym pod koniec października, legioniści zwyciężyli w Tomaszowie 3-1, a trzy z czterech setów były naprawdę zacięte. I w każdy z tych, w którym walka trwała do ostatniej piłki, górą byli nasi gracze. W ostatnich spotkaniach Lechia zwyciężyła na wyjeździe Olimpię Sulęcin 3-2 (w tym 15-9 w tie-breaku), a przed tygodniem przegrała z Krispolem Września na własnym parkiecie 0-3, w poszczególnych partiach do 22, 23 i 21.



Sobotni mecz Legii z Lechią rozpocznie się o godzinie 17:00 w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a. Bilety, w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 zł (normalne), nabywać można przy wejściu do hali bezpośrednio przed meczem. Zachęcamy do wspierania legionistów!



Termin meczu: sobota, 12 lutego 2022 roku, g. 17:00

Adres hali: Warszawa, ul. Niegocińska 2a [OSiR Mokotów]

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)