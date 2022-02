Medale legionistów w Grand Prix Cypru

Zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii w strzelaniach do rzutków, czyli tak zwani "rzutkarze", bardzo dobrze rozpoczęli sezon 2022, zdobywając medale na zawodach Grand Prix Cypru, które w ostatnim tygodniu stycznia odbyły się w Larnace. W konkurencjach indywidualnych legioniści zdobyli dwa medale - Matusz Łakomy srebro, a Wolodymyr Yazykov brąz w konkurencji trap 125 juniorów. Piąty był Jakub Olszewski . Legioniści stanęli na podium także w drużynie - srebrny medal wywalczyli Mateusz Łakomy, Wolodymyr Yazykov (obaj Legia) oraz Daniel Mrozek (Śląsk). Z kolei drużyna w składzie Jakub Olszewski (Legia), Remigiusz Charkiewicz i Tomasz Pasierbski (obaj Śląsk) zajęła miejsce trzecie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.