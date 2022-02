Trwa sprzedaż biletów na mecz z Wartą

Wtorek, 8 lutego 2022 r. 16:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 13 lutego o godzinie 17:30, Legia Warszawa rozegra mecz 21. kolejki Ekstraklasy, w którym rywalem będzie drużyna Warty Poznań. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Bilety są dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online.



Mecz będzie miał wyjątkowy charakter dla całej legijnej społeczności. Wydarzenie zostanie w pełni dedykowane pamięci kustosza Muzeum Legii Warszawa, Wiktorowi Bołbie. Legia Warszawa przed meczem uczci pamięć o Wiktorze minutą ciszy. Wnuczka śp. Wiktora, Łucja, cierpi na poważną wadę obu rąk, która uniemożliwia jej prawidłowy rozwój. Udało się już zebrać środki na pierwszy etap leczenia, w dalszym ciągu potrzebne jest jednak duże wsparcie finansowe, żeby kontynuować ten proces. Żona śp. Wiktora Bołby również zmaga się z ciężką chorobą.



1. Każdy Kibic przy zakupie biletu na to spotkanie będzie miał możliwość wybrania opcji „z cegiełką”, tym samym dopłacając 5 zł do ceny biletu;

2. W przypadku wyboru przez kibica opcji „z cegiełką”, klub dołoży do niej dodatkowe 5 zł;

3. Klub dołoży także 5 zł za każdego karnetowicza, który przyjdzie w tym dniu na mecz.



Proces wyboru opcji „z cegiełką” w systemie internetowym będzie wyglądał następująco:

1. Personalizacja biletów;

2. Przejście do podsumowania;

3. Dodanie produktu „Wsparcie rodziny Wiktora Bołby + 5 zł”.