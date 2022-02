Sparing: Legia II Warszawa 0-2 Motor Lublin

W meczu sparingowym rozegranym na sztucznym boisku w Legia Training Center rezerwy Legii Warszawa przegrały 0-2 z Motorem Lublin. Do przerwy gości wygrywali 1-0 po skutecznie wykonanym rzucie karnym. Chwilę wcześniej boisko za czerwoną kartę musiał opuścić Kacper Tobiasz, a jego miejsce między słupkami zajął Jakub Trojanowski. W spotkaniu wystąpiło kilku zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny - Ramil Mustafajew i Igor Strzałek. Sparing: Legia II Warszawa 0-2 (0-1) Motor Lublin 0-1 - 44' Król (karny) 0-2 - 88' Rak Legia II (skład wyjściowy): 59. Kacper Tobiasz (44' Jakub Trojanowski) - 26. Jehor Macenko, 18. Karol Noiszewski, 26. Patryk Konik - 19. Jakub Kwiatkowski, 8. Filip Laskowski, 21. Patryk Pierzak, 20. Kacper Skwierczyński - 7. Dawid Dięgielewski, 9. Arkadiusz Ciach, 17. Ramil Mustafajew Motor: Sebastian Madejski (60' Michał Lach) - Marcin Michota, Bartosz Zbiciak (46' Igor Pytka), Maksymilian Cichocki, Paweł Moskwik, Piotr Kusiński, Tomasz Kołbon (46' Michał Wojtowicz), Arkadiusz Bednarczyk, Damian Sędzikowski (46' Bartłomiej Kafel), Sebastian Rak, Rafał Król. żółte kartki: Moskwik, Cichocki (Motor) czerwona kartka: Tobiasz Strzały: Legia 6(3)- Motor 12 (8)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.