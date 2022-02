Sportowcy Legii nominowani w Plebiscycie na Sportowca Warszawy 2021

Trwa XXII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Warszawy. Wybory dotyczą roku 2021, a głosowanie odbywać się będzie do 13 lutego 2022 roku włącznie. Wśród nominowanych jest dwoje sportowców Legii - Emilia Babska z sekcji strzeleckiej naszego klubu oraz uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Tokio, pięcioboista naszego klubu, Łukasz Gutkowski . Głosować można TUTAJ . Łukasz Gutkowski w minionym roku zdobył brązowy medal mistrzostw Polski do lat 23, a na IO w Tokio zajął dwunaste miejsce. Ponadto Gutkowski zajął 14. miejsce na Mistrzostwach Europy w Niżnym Nowogrodzie oraz zdobył srebrny medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Emilia Babska na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio zajęła 35. miejsce w konkurencji R3 (10m karabin pneumatyczny leżąc SH1), 10. w R2 ((10m karabin pneumatyczny stojąc kobiet SH1) oraz miejsce 25. w konkurencji R6 (50m Karabin dowolny leżąc SH1). Emilia zdobyła ponadto trzy złote medale mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych w konkurencjach karabin dowolny leżąc, karabin pneumatyczny leżąc i karabin pneumatyczny postawa stojąc, a także ustanowiła dwa nowe rekordy Polski.

