15-16.02: Rozkład jazdy

Dzisiaj w rosyjskim Permie, koszykarze Legii rozegrają ostatnie spotkanie drugiego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup. Stawką meczu z Parmą Perm będzie awans do ćwierćfinału tych rozgrywek w drugiego miejsca w tabeli grupy I. Awans zapewni sobie zwycięzca meczu, początek spotkania o 15:30, transmisja w aplikacji TVP Sport. Rozkład jazdy: 15.02 g. 15:30 Parma-Parimatch Perm - Legia Warszawa [kosz] 16.02 g. 13:00 Saudi Future Falcons "White" - Legia U19 [Al Abtal Cup, Hiszpania]

