Koszykówka

Zapowiedź meczu z Bayreuth

Wtorek, 8 lutego 2022 r. 13:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Porażka Legii z ZZ Leiden skomplikowała sytuację w tabeli grupy I rozgrywek FIBA Europe Cup. Teraz legioniści, aby zapewnić sobie awans do ćwierćfinału, muszą wygrać oba ostatnie mecze tego etapu rozgrywek. A na początek zwyciężyć niemiecki Bayreuth, który jak dotąd nie wygrał żadnego z pięciu meczów, i zapewne zrobi wszystko, aby wyrwać choćby jedną wygraną.



Tym bardziej, że Niemcy w większości dotychczasowych meczów przegrywali nieznacznie. Z holenderskim Leiden Niemcy przegrali różnicą pięciu i sześciu punktów, z Parmą Perm w ostatnich dniach przegrali sześcioma punktami, z Legią w pierwszym meczu różnicą siedmiu punktów. A trzeba pamiętać, że na pierwszym etapie rozgrywek spisywali się znacznie lepiej - wówczas z bilansem 5-1 zwyciężyli w grupie A.







W Bundeslidze zespół plasuje się obecnie na pozycji dziesiątej z bilansem 9-10. Bayreuth spisuje się podobnie w meczach wyjazdowych, co na własnym parkiecie. Po meczu z Legią, który miał miejsce 23 stycznia, Niemcy ponieśli trzy kolejne porażki - najpierw w Leiden 93:98 (przegrywając trzecią kwartę 31:18), następnie w Monachium z liderem BBL, Bayernem (-23) i później z Parmą-Parimatch Perm (-6). Słabszą serię podopieczni Raoula Kornera przełamali dopiero w ostatnią sobotę, zwyciężając na własnym parkiecie sąsiada w tabeli - Hamburg Towers 90:71. W tym ostatnim spotkaniu gracze z Bayreuth bardzo skutecznie wykonywali rzuty z dystansu, trafiając 13/27 (48 procent skuteczności za 3), a także zdecydowanie przeważając na tablicach, czego efektem było znacznie więcej fauli przeciwników. Akurat rzuty wolne nie były w tym meczu mocną stroną najbliższego rywala Legii, ale sami dobrze mamy w pamięci mecz legionistów z Zastalem i aż osiem spudłowanych rzutów osobistych w wykonaniu naszych graczy. W FIBA Europe Cup, gracze Bayreuth wykonują rzuty wolne już wyraźnie lepiej, ze skutecznością 78 procent.



W sobotnim meczu Bayreuth z Hamburg Towers, najlepsi w zespole rywala Legii byli Sacar Anim, który do 22 punktów dołożył 8 asyst, Martynas Sajus - zdobywca 21 punktów i 10 zbiórek oraz Terry Du'Aun Allen (17 pkt.). Niemcy musieli radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca, Marcusa Thorntona. Thorntona zabraknie również w środowym meczu w Warszawie, a lista nieobecnych będzie znacznie dłuższa. Jak zapowiedział trener Korner, przeciwko Legii nie zagrają również Bastian Doreth, Andreas Seiferth, Philip Jalalpoor oraz Moritz Sanders. Dzięki temu na więcej minut mogą liczyć Christoph Würmseher(rzucający) oraz Johannes Krug (skrzydłowy).







Legia przegrała dwa ostatnie mecze, a szczególnie słabo wypadł nasz zespół w rywalizacji z Leiden, gdzie gra legionistów nie kleiła się zupełnie. O ile w pierwszej połowie udawało się utrzymywać dystans do rywali w zasięgu jednego rzutu (-2 do przerwy), to po zmianie stron w ataku popełnialiśmy stratę za stratą, oddawaliśmy rzuty zbyt wcześnie, a większość z nich była niecelnych. O tym występie chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Okazją do rehabilitacji był rozgrywany parę dni później mecz z Zastalem. W tym przypadku nie można legionistom odmówić zaangażowania i walki, ale w czwartej kwarcie prowadząc różnicą ośmiu punktów, i mając w posiadaniu piłkę, zabrakło chłodnej głowy. Zielonogórzanie dość szybko zniwelowali straty i dopiero trójka Grześka Kulki w samej końcówce zapewniła nam dogrywkę. W niej wyraźnie lepsi okazali się gracze gości, którzy wykorzystali zmęczenie naszej drużyny, wymuszali przewinienia, a następnie trafiali rzuty wolne, co tego dnia było bolączką Legii.



Po raz drugi z kolei Robert Johnson nie zapisał na swoim koncie zbyt wielu punktów - na pewno brakowało mu skuteczności, ale statystycznie ten mecz w jego wykonaniu nie był zły - to jeden z nielicznych zawodników, który miał dodatni +/-, czyli bilans drużyny, kiedy przebywał na parkiecie. Przeciwko Zastalowi tylko symbolicznie na parkiecie pojawił się Jure Skifić, a trener Kamiński tłumaczył to słabszą dyspozycją skrzydłowego. Możemy być pewni, że ambitny Chorwat będzie chciał pokazać się zdecydowanie z lepszej strony w najbliższym meczu. W pierwszym meczu w Niemczech zdobył 15 punktów.



W pierwszym meczu obu drużyn było bardzo dużo rzutów z dystansu na dobrej skuteczności, czego efektem był wysoki wynik 95:88 na naszą korzyść. Bayreuth w rozgrywkach FIBA Europe Cup traci średnio o 10 punktów więcej od Legii - 82,5, biorąc pod uwagę wszystkie mecze, z kwalifikacjami do BCL-u włącznie. W meczu w Bayreuth świetnie dysponowany był Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, zdobywca 31 punktów (7x3), z kolei w drużynie rywali 22 punkty zdobył Allen.



Dla niemieckiej drużyny będzie to ostatnie spotkanie w tej edycji FIBA Europe Cup. Legia zwyciężając, przedłuży swoje szanse na wyjście z grupy. Wówczas o awansie z drugiego miejsca zdecyduje bezpośredni mecz Parmy z Legią, który zaplanowano na kolejny wtorek, 15 lutego. Spotkanie z Bayreuth rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo i będzie na żywo transmitowane w TVP Sport. Zapraszamy serdecznie kibiców na Bemowo, licząc na głośne wsparcie. Bilety nabywać można na Legiakosz.abilet.pl, a w dniu meczu sprzedaż prowadzona będzie również od godziny 16:00, przy wejściu do hali.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 20-10

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,6 / 72,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 153 (śr. 17,0), Raymond Cowels III 136 (13,6), Łukasz Koszarek 88 (8,8).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85).



Ostatnie mecze obu drużyn:

23.01.2022 Bayreuth 88:95 Legia Warszawa



BAYREUTH

Liczba wygranych/porażek: 14-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,2 / 82,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 51,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,0%



Skład: Marcus Thornton, Cameron Wells (rozgrywający), Christoph Johannes Wurmseher, Pujan Jalalpoor, Bastian Doreth (rzucający), Sacar Anim, Kevin Wohlrath, Kay Patrick Bruhnke, Terry Du'Aun Allen, Janari Joesaar, Jannick Jebens, Johannes Krug (skrzydłowi), Moritz Sanders, Martynas Sajus, Andreas Seiferth (środkowi)

trener: Raoul Korner, as. Mauricio Parra, Tim Nees



Przewidywana wyjściowa piątka: Cameron Wells, Christoph Wurmseher, Kevin Wohlrath, Terry Du'Aun Allen, Martynas Sajus



Najwięcej punktów: Marcus Thornton 179 (śr. 14,9), Martynas Sajus 169 (13,0), Terry Du'Aun Allen 166 (12,8).



Ostatnie wyniki: JobStairs Giessen 46ers (w, 86:74), Niners Chemnits (w, 72:86), Hamburg Towers (w, 77:70), Hakro Merlins Crailsheim (d, 74:86), Bayern Monachium (d, 78:87), MLP Academics Heidelberg (w, 87:89), Alba Berlin (d, 57:84), Syntainics MBC (d, 100:68), Brose Bamberg (w, 84:87), Fraport Skyliners (d, 85:72), Basketball Löwen Braunschweig (w, 99:62), Telekom Baskets Bonn (d, 71:96), Alba Berlin (d, 79:109), s.Oliver Würzburg (w, 80:88), BG Göttingen (d, 75:72), Ludwigsburg (w, 87:67), Ratiopharm Ulm (w, 92:81), Basketball Löwen Braunschweig (d, 94:92), Bayern Monachium (w, 83:60), Hamburg Towers (d, 90:71).

FIBA Europe Cup: Kapfenbeg Bulls (w, 70:100), Donar Groningen (w, 64:71), London Lions (w, 91:81), Kapfenberg Bulls (d, 83:79), Donar Groningen (d, 84:61), London Lions (d, 97:78), ZZ Leiden (d, 84:89), Parma-Parimatch Perm (w, 92:78), Legia Warszawa (d, 88:95), ZZ Leiden (w, 98:93), Parma-Parimatch Perm (d, 85:91).



Termin meczu: środa, 9 lutego 2022 roku, g.17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 30 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport



KUP BILET NA MECZ