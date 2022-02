Kulka w reprezentacji Polski na mecze el. MŚ

Selekcjoner reprezentacji Polski, Igor Milicić podał 16-osobą kadrę reprezentacji Polski na lutowe mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata w 2023 roku. W składzie znalazł się jeden zawodnik naszego klubu, Grzegorz Kulka. Polacy zagrają z dwa mecze z Estonią - 25 lutego w Tallinie, a następnie 28 lutego w lubelskiej hali Globus. Treningi reprezentacji rozpoczną się w poniedziałek, 21 lutego, po Suzuki Pucharze Polski. Dyrektorem sportowym reprezentacji jest kapitan i rozgrywający Legii, Łukasz Koszarek. Skład reprezentacji Polski na mecze z Estonią: rozgrywający: Andrzej Pluta (Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz), Marcel Ponitka (Parma-Parimatch Perm, Rosja), Jakub Schenk (King Szczecin), A.J. Slaughter (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania) rzucający: Jakub Garbacz (Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski), Jakub Karolak (WKS Śląsk Wrocław), Michał Michalak (EWE Baskets Oldenburg, Niemcy) niscy skrzydłowi: Michał Kolenda (Trefl Sopot), Jakub Nizioł (Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz), Michał Sokołowski (Nutribullet Treviso Basket, Włochy) silni skrzydłowi: Tomasz Gielo (Peristeri Ateny, Grecja), Grzegorz Kulka (Legia Warszawa), Jarosław Zyskowski (Enea Zastal BC Zielona Góra) środkowi: Aleksander Balcerowski (BC Mega Basket Belgrad, Serbia), Aleksander Dziewa (WKS Śląsk Wrocław), Dominik Olejniczak (BCM Gravelines Dunkierka, Francja) Trener główny: Igor Milicić Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

ws - 17 godzin temu, *.chello.pl Oby się załapał do kadry meczowej. odpowiedz

grzesiek - 18 godzin temu, *.centertel.pl Brawo moj imienniku, fenomenalny rzut w meczu z zastalem i w poprzednim meczu tez trafiales za 3 pkt. Chyba powinienes wychodzic czesciej w pierwszej piatce. Chetniej bym stawial na cb niz na johnsona ktory jeszcze nic nie pokazal odpowiedz

SaLceson - 18 godzin temu, *.67.165 Kulka Biało Czerwoni! odpowiedz

