Śledź kandydatem na dyrektora akademii Legii

Poniedziałek, 7 lutego 2022 r. 15:18 Woytek, źródło: sport.tvp.pl

Serwis sport.tvp.pl informuje, że kandydatem do objęcia stanowiska dyrektora akademii Legii Warszawa jest Marek Śledź, który aktualnie pracuje w Rakowie Częstochowa, a wcześniej współtworzył akademię Lecha Poznań.



"W częstochowskim środowisku pojawiają się informacje, że Śledź nie ma idealnych relacji z Markiem Papszunem, który na początku roku przedłużył kontrakt z Rakowem. (...) Śledź ma olbrzymie doświadczenie w piłce młodzieżowej. Uważany jest za jednego z najlepszych specjalistów w kraju od tworzenia nowej wizji w akademiach. To on był człowiekiem, który zreorganizował szkółkę Lecha Poznań i sprawił, że stała się ona czołową w Polsce" - czytamy na sport.tvp.pl.



Wiadomo, że w czerwcu zwolni się stanowisko dyrektora akademii Legii, bo kończy się umowa Richarda Grootscholtena i nie zostanie przedłużona. Za wybór nowego szefa odpowiada dyrektor sportowy Jacek Zieliński.