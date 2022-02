Koszykówka

65. urodziny Roberta Chabelskiego

Wtorek, 8 lutego 2022 r. 00:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś 65 lat kończy Robert Chabelski, od kilku lat prezes sekcji koszykówki Legii Warszawa, a od dziesięcioleci osoba, bez której trudno wyobrazić sobie koszykarską Legię.



Przed niedzielnym meczem z Zastalem "Chabel" otrzymał specjalny medal oraz złotą piłkę z numerem 65, zaś zawodnicy Legii wyszli na prezentację w koszulkach dedykowanych naszemu "Generałowi".



Chabelski trafił do Legii w 1970 i przez prawie całą karierę zawodniczą (od grup młodzieżowych włącznie) związany był tylko z naszym klubem. Krótka przerwa miała miejsce w sezonach 1984/85 i 1985/86, kiedy występował z Zniczu Pruszków, nie mogąc dojść do porozumienia z jednym z działaczy Legii. W pierwszym zespole debiutował w wieku 21 lat, w rozgrywkach 1977/78, w którym legioniści zapewnili sobie powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Barw Legii bronił do roku 1994, zawodniczą karierę kończąc w wieku 37 lat. W Legii rozegrał 271 meczów ligowych.



Później w legijnej sekcji koszykówki pełnił rolę kierownika, trenera (zarówno pierwszej drużyny, jak i grup młodzieżowych), a od od roku 2014 jest prezesem zarządu. Jako trener miał spory udział w awansie Legii do najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 1999/2000.



W sezonie 2008/09 zdobył z juniorami Legii brązowy medal Mistrzostw Polski (ostatni jak do tej pory), co było największą niespodzianką turnieju finałowego w Sopocie. Kilka lat później Chabelski został pierwszym trenerem tworzonej od najniższej klasy rozgrywkowej drużyny Legii, która w przyszłości miała nawiązać do dawnych lat świetności. Jako pierwszy trener wprowadził nasz zespół do drugiej ligi, później jako asystent trenera pomógł w awansie do pierwszej ligi oraz ekstraklasy. W 2013 roku włączony został do Galerii Sław koszykarskiej Legii. Cały czas obecny jest w strefie ławki na wszystkich meczach Legii, a jako prezes ma spory wpływ na rozwój drużyn młodzieżowych.



Sto lat!