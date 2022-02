Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów

Sobota, 12 lutego 2022 r. 09:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po pewnej wygranej z osłabionym niemieckim Bayreuth, Legia wraca do rywalizacji w Energa Basket Lidze, a w niedzielę na Bemowie podejmować będzie zespół aktualnego mistrza Polski, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski.



Dzięki wygranej z Bayreuth, legioniści cały czas są w grze o ćwierćfinał FIBA Europe Cup, a decydujące spotkanie czeka ich już w najbliższy wtorek w Permie. Teraz jednak najważniejsza jest walka o dwa punkty ze Stalą, bowiem przed Legią seria gier wyjazdowych i wyniki najbliższych spotkań decydować będą o miejscu po sezonie zasadniczym. Stal może się już skupić na rywalizacji ligowej, bowiem zakończyła udział w Lidze Mistrzów na fazie grupowej. W EBL mogą pochwalić się bilansem 14-7, co daje im obecnie czwartą pozycję w tabeli. Ostrowianie mają o jedną wygraną więcej od Zielonych Kanonierów i nieznacznie lepszy bilans bezpośrednich meczów, który może się odmienić w niedzielne popołudnie. W pierwszym meczu rozegranym pod koniec października w Ostrowie, "Stalówka" wygrała tylko 96:92.



Stal miała w tym roku parę trudniejszych meczów z zespołami ze ścisłej czołówki i poniosła w nich trzy kolejne porażki. Najpierw przegrała we Wrocławiu ze Śląskiem (-10), następnie poległa we Włocławku z Anwilem (-19), a następnie na własnym parkiecie musiała uznać wyższość Czarnych (-1). Ostrowianie przełamali złą serię, zwyciężając dwa ostatnie domowe mecze - z MKS-em Dąbrowa Górnicza (+11) i Twardymi Piernikami Toruń (+22). Szczególnie ostatni występ pokazuje, że drużyna prowadzona przez Igora Milicicia wraca na właściwe tory i pomimo trzech wspomnianych porażek, ma szansę powalczyć o czołowe lokaty przed fazą play-off.



W trakcie sezonu Stal, wobec problemów z podkoszowymi (m.in. brak przez cztery tygodnie Damiana Kuliga), sięgnęła po Markusa Loncara, z którego zrezygnowała Astoria. Chorwat głównie pomagał ekipie z Wielkopolski w treningach, wystąpił w jednym meczu ligowym i pod koniec grudnia pożegnał się z zespołem. Wtedy właśnie do gry po kontuzji wrócił Jakub Wojciechowski, który miał krótki epizod w Legii przed dwoma laty - wówczas wystąpił w naszych barwach tylko raz, ze względu na przedwcześnie zakończone rozgrywki EBL. Od styczniowego meczu we Włocławku, Wojciechowski znów pojawia się na parkiecie, choć na razie w niedużym wymiarze czasowym, nie licząc może meczu z Piernikami. W strefie podkoszowej trener Milicić ma do dyspozycji również doświadczonego Damiana Kuliga, który bardzo wysoką skutecznością imponował w czterech (z pięciu) tegorocznych meczach - z Anwilem, Czarnymi, Śląskiem i Dąbrową, notując odpowiednio 15, 18, 7 i 16 punktów. Takie liczby muszą robić wrażenie biorąc pod uwagę zdobycze punktowe środkowych Legii, które rzadko kiedy są dwucyfrowe. Ponadto Stal ma w tej strefie również Michaela Younga (206 cm), który może grać również na pozycji numer 4 i bardzo możliwe, że to właśnie on rywalizować będzie z Grześkiem Kulką i Jure Skificiem. Young zdobywa średnio 13,4 pkt. na mecz, bardzo dobrze, choć może niezbyt często (27/57), rzucając z dystansu (47,4 procent skuteczności za 3) i notując 6 zbiórek na mecz. Na czwórce Stal ma również dobrze znanego z występów w naszej lidze Denzela Anderssona (w tym sezonie 8,6 pkt. na mecz).



Najlepszym strzelcem zespołu z Ostrowa jest James Palmer Jr., zdobywający średnio 16,7 punktu na mecz (40,8% za 3). Bardzo skuteczni są również Kobi Simmons (13,9 pkt.), James Florence (12,1 pkt. i 4,4 asysty) oraz Trey Drechsel (10,5 pkt.). Bardzo dużym wzmocnieniem drużyny z Ostrowa jest Jakub Garbacz - najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu, który po krótkiej zagranicznej przygodzie, był bliski przenosin do Anwilu, ale ostatecznie Stal przelicytowała włocławian i ponownie pozyskała tego wysokiego (197cm) rzucającego. Garbacz zagrał w tym sezonie w pięciu meczach Stali, w których notował średnio 10,2 pkt. na mecz. To na razie wynik wyraźnie słabszy niż przed przenosinami do Mitteldeutscher BC - w sezonie 2020/21 zdobywał średnio 16,4 pkt.







W ostatnim sezonie, Legia mierzyła się ze Stalą nie tylko w sezonie zasadniczym, ale również w półfinale play-off. W tym przypadku niestety nasi gracze zostali pozbawieni przewagi parkietu, którą wywalczyli sobie w sezonie regularnym i wszystkie mecze ze Stalą grane były w tzw. "bańce" - w Arenie Ostrów, z której na co dzień korzystają gracze Stali. Legia stawiała opór, miała spore szanse na wygraną, szczególnie w pierwszym meczu serii, ale ostatecznie w półfinale "Stalówka" zwyciężyła 3:0. Stal przez ostatnie lata, od powrotu naszej drużyny do ekstraklasy, nie leżała legionistom, ale w końcu w październiku 2020 roku, nasz zespół pokonał ostrowian 89:73. Liczymy, że kolejna wygrana Legii będzie miała miejsce w najbliższą niedzielę.



W ostatni weekend nasi gracze byli bliscy pokonania Zastalu Zielona Góra, ale w czwartej kwarcie, przy prowadzeniu +8 zabrakło wyrachowania i chłodnej głowy. Ostatecznie to zielonogórzanie wyjechali z Bemowa z dwoma punktami, które wyszarpali w dogrywce. W tamtym meczu sporym problemem naszej drużyny były straty i słaba skuteczność rzutów wolnych. Pod względem strat legioniści zdecydowanie poprawili się przy okazji środowego meczu z Bayreuth, ale trzeba też pamiętać, że Niemcy wobec mocno ograniczonej rotacji, nie zdołali zagrozić naszej drużyny nawet przez moment. W tym spotkaniu bardzo dobrze zaprezentowali się trzej Amerykanie występujący na obwodzie - Muhammad-Ali (21 pkt.), Raymond Cowels (22 pkt.) i Robert Johnson (14 pkt.), a cały zespół miał 44 procent skuteczności za 3 pkt.



W niedzielę istotna będzie nie tylko dobra skuteczność w ataku, ale w dużej mierze determinacja w obronie i walka o każdą piłkę. W ostatnich meczach przeciwko Legii bardzo dobrze dysponowany był Florence - zobaczymy jak tym razem poradzą sobie z jego grą legioniści. Bez wątpienia bardzo ważną rolę może odegrać Łukasz Koszarek, który w takich spotkaniach zapewne będzie brał odpowiedzialność nie tylko za prowadzenie gry, ale gdy będzie taka potrzeba, również za zdobywanie punktów.



Spotkanie Legii ze Stalą rozpocznie się o godzinie 14:00 w hali OSiR Bemowo. Bilety cały czas nabywać można na Legiakosz.abilet.pl. Wejście do hali możliwe będzie już od godziny 12:30. Na kibiców czekać będą liczne atrakcje, w tym Koszykarska Kumulacja LOTTO, gdzie do wygrania będą 2000 złotych. Zapraszamy!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-10

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,2 / 77,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 281 (śr. 14,1), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 266 (śr. 13,3), Łukasz Koszarek 202 (10,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55).



Ostatnie mecze obu drużyn:

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa

15.04.2021 Stal Ostrów 80:67 Legia Warszawa

14.04.2021 Stal Ostrów 85:80 Legia Warszawa

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



ARGED BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 14-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,6 / 83,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,1%



Skład: James Florence, Kobi Jordan Simmons, Michał Pluta, Krzysztof Rozpędowski (rozgrywający), Jakub Garbacz, Trey Drechsel, James Palmer Jr., Łukasz Wojciechowski, Igor Wadowski (rzucający), Denzel Andersson, Jarosław Mokros, Michael Young, Kamil Nawrot, Bartosz Rachwalski (skrzydłowi), Damian Kulig, Jakub Wojciechowski (środkowi)

trener: Igor Milicic, as. Andrzej Urban, Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: James Florence, Jakub Garbacz, Trey Drechsel, Michael Young, Damian Kulig



Najwięcej punktów: James Palmer Jr. 351 (śr. 16,7), Michael Young 281 (13,4), James Florence 254 (12,1).



Ostatnie wyniki: Astoria (d, 83:73), Śląsk (d, 83:74), Anwil (d, 66:79), Czarni (w, 88:80), King (d, 84:74), MKS Dąbrowa (w, 96:112), Trefl (d, 86:78), Legia (d, 96:92), Twarde Pierniki (w, 105:98), GTK (w, 70:122), Spójnia (d, 91:82), HydroTruck (w, 83:78), Start (w, 77:88), Zastal (d, 105:98), Arka (d, 98:75), Astoria (w, 83:86), Śląsk (w, 79:69), Anwil (w, 107:88), Czarni (d, 82:83), MKS (d, 91:80), Twarde Pierniki (d, 96:74).

BCL: Baxi Manresa (w, 81:76), Pinar Karsiyaka (w, 80:77), Hapoel Jerozolima (d, 76:65), Hapoel Jerozolima (w, 83:76), Baxi Manresa (d, 75:88), Pinar Karsiyaka (d, 69:86).



Termin meczu: niedziela, 13 lutego 2022 roku, g.14:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 30 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV