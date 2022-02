18-20.02: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę fani Legii wspierać będą piłkarzy na wyjazdowym meczu w Niecieczy. Pozostałych zachęcamy do dopingowania futsalistów Legii, którzy o 18:00 w hali przy Gładkiej zagrają ekstraklasowe spotkanie z Dremanem Komprachcice. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. Naszych siatkarzy czeka wyjazdowy mecz z AZS-em AGH Kraków. Z kolei w niedzielę o godzinie 13:00 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej Legia wspierana przez piłkarzy rezerw rozegra sparingowe spotkanie z Wigrami Suwałki. W ten weekend odbędą się pierwsze w tym roku zawody Pucharu Polski w obsadzie międzynarodowej - w Drzonkowie startować będą m.in. Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz. Rozkład jazdy: 18.02 g. 20:00 FC Eindhoven - FC Den Haag 19.02 g. 15:30 MKS Ochota - Legia II Warszawa [kosz, ul. Geodetów 1] 19.02 g. 15:30 AZS AGH Kraków - Legia Warszawa [siatka] 19.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Dreman Opole Komprachcice [futsal, ul. Gładka 18] 19.02 g. 20:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa 20.02 g. 12:30 Warta Poznań - Radomiak Radom [Grodzisk Wlkp.] 20.02 g. 13:00 Legia Warszawa - Wigry Suwałki (sparing) [ul. Łazienkowska 3, boisko boczne] Młodzież: 18.02 g. 16:00 Legia Warszawa U-17 - UKS Komorów U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 19.02 g. 10:00 Slavia Praga 07 - Legia U15 [Praga] 19.02 g. 11:00 Legia U18 - Banik Ostrawa U19 [LTC] 19.02 g. 12:00 Slavia Praga 08 - Legia U14 [Praga] 19.02 g. 13:00 Legia U11 - festiwal gier - Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław [LTC] 19.02 g. 14:00 Śląsk Wrocław U16 06 - Legia U16 [Wrocław] 19.02 g. 14:00 Śląsk Wrocław U17 05 - Legia U17 [Wrocław] 20.02 g. 14:00 Legia U13 - Wisła Kraków 09 [ul. Łazienkowska 3] 20.02 g. 16:00 Legia U12 - Wisła Kraków 10 [ul. Łazienkowska 3] Koszykarski turniej "Grosz za kosz", roczników 2008-09 (ul. Obrońców Tobruku 40): 19.02 g. 10:30 Legia Warszawa - MUKS Piaseczno 19.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Beostars Belgrad 20.02 g. 09:30 półfinał 1A-2B 20.02 g. 11:00 półfinał 1B-2A 20.02 g. 12:30 mecz o 5. miejsce 20.02 g. 14:00 mecz o 3. miejsce 20.02 g. 16:00 Finał

