Araujo Da Silva nowym zawodnikiem Legii

Futsalowa Legia przed rozpoczęciem rundy rewanżowej ekstraklasy pozyskała nowego zawodnika, a jest nim 19-letni Brazylijczyk, Araujo Da Silva. Nowy nabytek Legii przyleciał wczoraj do Warszawy i w najbliższą sobotę będzie mógł zadebiutować w zespole w wyjazdowym meczu z Futsalem Leszno. W barwach Legii występować będzie z numerem 2. Allanzin jest wychowankiem brazylijskiego Vasco Da Gama, a w ostatnich sezonach występował w młodzieżowych zespołach tego klubu, zdobywając z nim tytuły mistrzowskie na poziomie regionalnym. Od początku sezonu 2021/22 Araujo Da Silva trenował z seniorskim zespołem Vasco Da Gama. Jego największymi atutami są technika oraz dobre przygotowanie motoryczne. Będzie grał na pozycji skrzydłowego.

Obcy - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Dawać go do jedynki. A nóż się nada. Nie takich wirtuozów futbolu mieliśmy. odpowiedz

Jasio - 44 minuty temu, *.centertel.pl Słaby czy średni? odpowiedz

Rob - 2 minuty temu, *.chello.pl @Jasio: a ty głupi czy głupszy? odpowiedz

Dziaduszko - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ja tam bym go brał do normalnej piłki.Nie mamy technicznych graczy w środkowej formacji.Ogarnąłby środek pola odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ciekawe czy już będzie gotowy do gry z Wartą. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 @Pawełek: z Wartą :D ??? jak to zawodnik sekcji futsalu... odpowiedz

Gawełek - 1 godzinę temu, *.datapacket.com @Pawełek: I czy to znaczy, że Wszołek dłużej do formy będzie dochodził a Kastrati jest beznadziejny... odpowiedz

