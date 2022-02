Przygotowania do meczu z Wartą

Poniedziałek drużyna Legii miała wolny, a we wtorek rozpoczęła przygotowania do kolejnego meczu ligowego, który odbędzie się w najbliższą niedzielę przy Łazienkowskiej 3. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka Przez pierwsze pół godziny zajęcia odbywały się w siłowni, następnie piłkarze przenieśli się na murawę, gdzie kontynuowali pracę. W treningu wzięło udział 21 zawodników z pola i 2 bramkarzy. Po 10-minutowej biegowej rozgrzewce na torze Aleksandar Vuković rozdał zawodnikom znaczniki i rozpoczęła się część z piłkami, która była zamknięta dla przedstawicieli mediów. Razem z zespołem ćwiczyli Artur Jędrzejczyk i Joel Abu Hanna Na boisku nieobecni byli: Luquinhas , Mateusz Hołownia , Maciej Rosołek , Artur Boruc , Rafael Lopes , Bartosz Kapustka i Yuri Ribeiro . W środę zespół będzie ćwiczył dwukrotnie - o 10:30 w siłowni i o 16:00 na boisku. Na czwartek, piątek i sobotę sztab szkoleniowy zaplanował po jednym treningu. Wszystkie jednostki będą otwarte dla mediów tylko przez pierwszy kwadrans. W niedzielę, 13 lutego o godzinie 17:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Wartę Poznań. Zapraszamy na Łazienkowską! Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka

