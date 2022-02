Plotki transferowe

Legia zainteresowana Frankiem Castanedą

Środa, 9 lutego 2022 r. 09:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Według WP Sportowych Faktów, Legia zainteresowana jest pozyskaniem napastnika Sheriffa Tyraspol, Franka Castanedy. 27-letni Kolumbijczyk przyczynił się do awansu tego klubu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, notując w kwalifikacjach dwie bramki i 3 asysty. W mołdawskiej ekstraklasie zdobył 6 bramek i zaliczył 7 asyst.



Łącznie w barwach Sheriffa, od 2020 roku, rozegrał 73 spotkania, strzelając 42 bramki i zaliczając 26 asyst. W sezonie 2020/21 został królem strzelców Divizia Națională z 28 bramkami na koncie. Wcześniej występował w słowackim FK Senica (54 mecze, 18 bramek) i Orsomarso SC (42 mecze, 4 bramki). Według WP, pozyskaniem piłkarza zainteresowane są Legia i Górnik.



Frank Castaneda jest wolnym zawodnikiem, ale najchętniej podpisałby teraz kontrakt jedynie do końca sezonu, by latem mieć wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Zarówno Legia, jak i Górnik chcą podpisać dłuższą umowę lub półroczny kontrakt z opcją przedłużenia.