Kolejna zbiórka krwi na Legii

Serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi na Legii, która odbędzie się w sobotę, 26 lutego 2022 roku w godzinach od 9:00 do 14:00. Akcja tradycyjnie organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. Tym razem klub Legia Warszawa przeznaczył dla krwiodawców naszej akcji bilety na mecz Legia Warszawa – Śląsk Wrocław (04.03.-07.03.2022). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie dla krwiodawców naszej akcji przygotowało prezenty - niespodzianki. Oczywiście, jak zawsze, nasi krwiodawcy otrzymają pamiątkowe podziękowania. O szczegółach zbiórki przeczytacie także na FB Krewkich Legionistów . Rezerwujcie sobie terminy i widzimy się na stadionie Legii!

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wyobraźcie sobie ,że za oddawanie krwi a za tym dwa dni wolne od pracy można mieć nieprzyjemności ,taak są tacy ludzie którym to się nie podoba ,oby nigdy nie musieli korzystać z tej pomocy , odpowiedz

Kasia - 4 godziny temu, *.207.137 A ja proszę Was, kibice Legii, o pomoc dla czteroletniego Wiktorka

https://www.siepomaga.pl/dla-wiktorka odpowiedz

Abc - 4 godziny temu, *.47.155 Czy będzie możliwość oddania biletu osobie postronnej? odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 3 godziny temu, *.orange.pl @Abc: podczas zbiórki sporządzana jest lista osób do biletów, która trafia do klubu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.