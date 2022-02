Zbiórka dla rodziny śp. Wiktora Bołby

Legia Warszawa wraz z Fundacją Legii organizują zbiórkę pieniędzy dla rodziny śp. Wiktora Bołby, pomysłodawcy i kustosza muzeum naszego klubu. Zebrane środki pozwolą na dalsze leczenie cierpiącej na poważną wadę obu rąk wnuczki śp. Wiktora, Łucji oraz wsparcie ciężko chorej żony. Zbiórka prowadzona jest TUTAJ . W tym miejscu można zakupić symboliczne cegiełki wspierające rodzinę Wiktora - po 5, 10, 20 i 50 złotych. W tym samym miejscu prowadzone są również licytacje różnych gadżetów, z których cały zysk zostanie przeznaczony na wsparcie rodziny śp. kustosza muzeum Legii. W najbliższy czwartek, 10 lutego o godzinie 20:30, w pokoju #LegiaTalk na Twitterze, odbędzie się słuchowisko poświęcone Wiktorowi Bołbie, w którym udział weźmie m.in. Artur Boruc. W jego trakcie odbędą się również licytacje na ten sam cel. Przypominamy również, że niedzielny mecz Legii z Wartą Poznań poświęcony będzie właśnie Wiktorowi Bołbie, a wesprzeć jego rodzinę można poprzez zakup specjalnych biletów na to spotkanie. Z kolei za obecność na trybunach posiadaczy abonamentów, klub zobowiązał się do przekazania 5 złotych od jednej osoby z abonamentem.

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl Piłkarze też by się mogli dorzucić.... Mają z czego odpowiedz

