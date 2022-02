Tenis

Ruszył projekt Lexus Tennis Talents by Legia

Czwartek, 10 lutego 2022 r. 10:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek podczas konferencji prasowej przy Łazienkowskiej Legia Tenis&Golf i marka Lexus ogłosiły rozpoczęcie projektu "Lexus Tennis Talents by Legia". Jego celem jest stworzenie kompleksowej struktury, która będzie wpierała rozwój utalentowanych, młodych zawodników, a klub otrzyma możliwość zapewnienia im pełnej opieki.



"Struktura projektu zapewni kompleksowe wsparcie w aspekcie tenisowym i motorycznym, dostęp do fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków, trenerów ogólnorozwojowych i profesjonalnej obsługi menadżerskiej. W ramach projektu zawodnicy Lexus Tennis Talents by Legia będą korzystać z infrastruktury klubu, m.in. kortów, sal treningowych, sal do zabiegów fizjoterapeutycznych oraz strefy odnowy biologicznej" - poinformowali organizatorzy. Prezesem Legia Tennis Sp. z o.o. jest Marcin Herra.



Pierwszymi zawodnikami objętymi ww. projektem jest troje utalentowanych tenisistów, którzy odnoszą sukcesy w tenisie juniorskim zarówno w kraju, jak i na międzynarodowej arenie - Malwina Rowińska, Szymon Kielan i Tomasz Berkieta. Następnym krokiem dla Lexus Tennis Talents by Legia jest pozyskanie dodatkowych środków, które umożliwią finansowanie startów zawodników oraz pozwolą rozszerzyć grupę o kolejne rokujące nazwiska.



- Współpraca z Toyotą i Lexusem sprawi, że stworzymy coś wyjątkowego. Nasi najlepsi zawodnicy otrzymają wsparcie i będą mogli budować swoją przyszłość, a także historię Legii. Jest to świetny początek do wykreowania czegoś pięknego w polskim tenisie. Chciałbym podziękować prezesowi Toyoty Jackowi Pawlakowi za naszą współpracę. Jesteśmy sprawdzonymi partnerami i bardzo to doceniamy. Gratuluję także młodym zawodnikiem. Mam nadzieję, że będzie to dla nich przełomowy moment - powiedział prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski.



Dzięki wspólnemu projektowi młodzi zawodnicy Legia Tenis&Golf będą mieli zagwarantowane najlepsze warunki do treningów oraz możliwość zdobycia doświadczenia dzięki uczestnictwu w międzynarodowych turniejach.





fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com