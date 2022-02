Filip Laskowski został wypożyczony do końca sezonu z Podbeskidzia Bielsko-Biała do Legii Warszawa, w której będzie zawodnikiem trzecioligowych rezerw. W bieżącym sezonie I ligi 20-letni pomocnik wystąpił w trzech spotkaniach. Wystąpił w 2 ostatnich meczach drużyny rezerw i zaprezentował się korzystnie.

Reader - 2 godziny temu, *.chello.pl można by zacytować klasyka

Świat nie wierzy łzom

Szkoda naszych łez

Świat nie wierzy łzom

Bo za dużo jest...

Na tym świecie łez, panie Darku - prezesie odpowiedz

fff - 1 godzinę temu, *.52.135 @Reader:



aż mam w głowie tę melodię :) odpowiedz

