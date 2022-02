Dwa tygodnie treningów przy Ł3

Czwartek, 10 lutego 2022 r. 16:43 źródło: Legia.com

Od soboty przez kolejne dwa tygodnie zespół Legii Warszawa będzie trenował na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3, a nie w Legia Training Center. Powodem takiej zmiany jest konieczność wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na boisku z podgrzewaną murawą w LTC - poinformowała Legia Warszawa.



Po powrocie ze zgrupowania w Dubaju zespół każdego dnia ćwiczył na jedynym podgrzewanym boisku w centrum treningowym, ponadto odbyły się na nim trzy spotkania sparingowe. To okazało się za dużym obciążeniem dla murawy i zapadła decyzja, że zespół przeniesie się na kilkanaście dni do Warszawy na boczne boisko stadionu przy Ł3, które od dawna nie jest przez nikogo używane, ale utrzymywane w idealnym stanie.



- Padający deszcz ze śniegiem w dużym stopniu wpływają na kondycję boiska i murawy. Ktoś powie, że jest ciepło i przyjemnie, ale to wcale nie poprawia warunków. Wzrasta wilgotność powietrza, co dodatkowo osłabia stan murawy. Gdyby było sucho i pojawiałyby się przymrozki, wówczas boiska wyglądałby lepiej. Boisko wygląda na wydeptane z zewnątrz. Struktura i podłoże murawy wewnątrz utrzymują jednak dobry stan. Nie mamy żadnych problemów chociażby z zastojami wody. Pod tym względem jest to jedno z najlepszych dostępnych boisk. (...) Nie było sensu budować drugiego lub trzeciego boiska z podgrzewaną murawą, skoro na tę chwilę mamy takie warunki tutaj, przy Łazienkowskiej. Mieliśmy już wcześniej plan wykorzystania boiska przy stadionie Legii, ale w trochę późniejszym okresie – pod koniec lutego, na początku marca. Decyzja jednak jest taka, aby z tego boiska korzystać nieco wcześniej. Jeśli chodzi o boiska w Legia Training Center, to im wystarczy po prostu chwila przerwy. Trawa została mocno wydeptana przy takiej intensywności. Ona spokojnie odrośnie, to kwestia warunków atmosferycznych i zabiegów naszej ekipy - mówi Tomasz Strzyga, groundsman stołecznej drużyny.