???? - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Transfer luqiniasa trwa już 2 tygodnie , jestem ciekaw czy rozmowy na temat ściągnięcia Szysza wogole ktos prowadzi . Dzis kolejny gol i jak gral z nami to zrobil dobre wrazenie . Jak ktos go sciagnie z innego klubu to smialo mozemy mowic ze w naszym klubie nie ma kasy i są osoby niekompetentne odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 12 minut temu, *.52.135 Pszeginka, gruby znów na bramce, a wyciągnąć łap przy strzale to nie i co strzał na bramkę to go - przykład w Lubinie i gol Szysza, typek z nadwagą nie powinien grać - ten klubowy dietetyk z Białegostoku by w końcu ruszył du...ę i coś mu rozpisał odpowiedz

Gruby w Bramce - 7 minut temu, *.t-mobile.pl @Lemiesz Grochuw: naucz się Polskiego gamoniu. Dla Ciebie Pan Gruby. odpowiedz

... - 14 minut temu, *.wtnet.de Ławka dramat. odpowiedz

@Grzesiek - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Uważam podobnie , że Muci zrobi dziś różnicę, ogólnie chyba skład optymalny na tą chwilę odpowiedz

Cyniek - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Mamy niby tak wyrównany skład a z ławki mówiąc szczerze niema kim postraszyć odpowiedz

grzesiek - 28 minut temu, *.centertel.pl Muci w podstoawej jedenastce . Oj chyba sie nie pomyle jak napisze ze strzeli dzis brameczke odpowiedz

Zealley - 33 minuty temu, *.chello.pl wyraźny brak Laskowskiego odpowiedz

