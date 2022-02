Komentarze (148)

Echhh - 10 minut temu, *.aster.pl Był piach i jest piach. Szczęście też sie skończylo, Panowie żal na was patrzeć, jak się okazuje, tu nie chodzi o trenera, tylko o was. Jesteście po prostu żenująco słabi. odpowiedz

I raz i dwa - 12 minut temu, *.7.41 Artur Boruc dziękujemy!!!!! odpowiedz

Hycel - 13 minut temu, *.play-internet.pl Gnoje nie piłkarze gwiazdeczki z dupy wzięte tyle można o was powiedzieć odpowiedz

Krislegia - 13 minut temu, *.matrixinternet.pl To się grubas doigrał odpowiedz

Wiślak - 15 minut temu, *.play-internet.pl Do zobaczenia w przyszłym sezonie w 1 lidze. Legia i Wisła to będzie tam klasyk. odpowiedz

grzesiek - 16 minut temu, *.centertel.pl bardzo wysokie kursy na Warte byly to duzo wyjasnia... odpowiedz

Sarcastico. - 12 minut temu, *.orange.pl @grzesiek: Tak tak głąbie tłumacz sobie... odpowiedz

Grinder - 17 minut temu, *.chello.pl no niestety w ten weekend same porażki, na różnych sportowych poziomach odpowiedz

wawa3 - 22 minuty temu, *.net.pl Legia spadnie, wojna będzie !!! odpowiedz

Redi - 22 minuty temu, *.play-internet.pl Ciekawe w jakiej cenie będą bilety na 1 lige odpowiedz

Lamborghini - 25 minut temu, *.play-internet.pl Mamy drużynę na 2 ligę i ten fakt to już pewnik ale dopiero za dwa lata. Nie ma drużyny. W 5akiej sytuacji to nawet Vuko nie da rady w 1 lidze. Dobrze, że nie kupiłem karnetu na wiosnę cała drużyna do wymiany. Najlepszych sprzedać i budować Legię od początku troszkę młodych w rezerwach jest przyszłościowych. A ch...j z tą Legią. Wściekłość na nich to za mało . odpowiedz

Leśny Dziadek - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Skoro Warta jest zbyt silna, to by było na tyle... odpowiedz

Olomanolo - 27 minut temu, *.207.205 Pytanie dlaczego gra drewno Pekhart a nie młody Włodar ??? odpowiedz

Rafix - 28 minut temu, *.chello.pl Gdyby Michniewicz tak nie zajechał zawodników i nie zawalił okresu przygotowawczego to byśmy połknęli Warte. odpowiedz

Mr Martini - 29 minut temu, *.plus.pl Boruc, jesteś taki król Artur, jak z koziej dupy trąba. Legia zimą nie ściągnęła żadnego bramkarza, bo żaden nie chciał przyjść, skoro numerem 1 ma być Boruc. No to dziś Boruc pokazał jaki z niego numer 1. odpowiedz

Adi - 30 minut temu, *.orange.pl Mi tą wygląda jakby oni nie chcieli wygrywać. odpowiedz

Adam - 14 minut temu, *.play-internet.pl @Adi: może celowo chcą spaść, licząc że to przegoni pudla. Coś jak gra pod zwolnienie trenera odpowiedz

Leśny Dziadek - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Papszun musi czuć ogromną ulgę, że tu nie przyszedł, trener Pogoni wali ze śmiechu. A nowy dyrektor Legii drapie się w głowę i zaczyna casting na trenera od początku. A gdzie jest ,,prezes tysiąclecia,,? odpowiedz

Gajowy - 9 minut temu, *.getfiber.pl @Leśny Dziadek: wyszedł z boiska pewnie napisać w mediach kogo chciałby na trenera .... odpowiedz

LEX - 32 minuty temu, *.plus.pl Drugie miejsce w tych zawodach to i tak dobry wynik odpowiedz

Paweł - 32 minuty temu, *.play-internet.pl To będzie naprawdę ciężka walka do ostatniej kolejki o utrzymanie. Ciekawe tylko czy ten kudłaty klaun zdaje sobie z tego sprawę. Nie pojęte jak można przez niecały rok tak nisko upaść z pozycji ligowego hegemona. odpowiedz

Bar Nabiał - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Po bramce dla Warty stwierdziłem,że Legia powinna całą obronę wysłać na zbliżającą się paraolimpiadę.To nic ,że dyscypliny zimowe.Zawsze coś się znajdzie odpowiedz

Adam - 30 minut temu, *.play-internet.pl @Bar Nabiał: paraolimpijczycy to profesjonalni, ciężko pracujący sportowcy. Nasi by tam nie pasowali. odpowiedz

PO)L)ubiony - 35 minut temu, *.aster.pl Żyleta lży sędziego, który podjął słuszną decyzję. O Mioduskim ani słowa... odpowiedz

Peterman - 37 minut temu, *.chello.pl Słowak coś ty narobił odpowiedz

Adam - 37 minut temu, *.play-internet.pl Artur coś Ty odj...ał xD odpowiedz

Syn trenera - 39 minut temu, *.play-internet.pl Hahahaha Vuko motywator i wybitny taktyk... Piłkarze ambitni i walczący a na czele prezes profesjonalista...Sięgnęliśmy dna.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Czas zejść na ziemię i wreszcie zrozumieć wszystko. Żaden trener tu nie przyjdzie, żaden normalny zawodnik nie będzie chciał grać w klubie, który prowadzi obesrany klaun, stojący nago na arenie, spryskanej szambem. W tej sytuacji pisanie o czymkolwiek, nie ma żadnego sensu. odpowiedz

Slay - 39 minut temu, *.centertel.pl Nie sądziłem , że Legia spadnie z Ekstraklasy. odpowiedz

Paweł - 39 minut temu, *.play-internet.pl Boruc to powinien chyba zakończyć już karierę w Legii. Wiek zrobił swoje. odpowiedz

Wolfik - 40 minut temu, *.mm.pl Boruc powinien mimo wszystko być mądrzejszy. Jesli tacy zawodnicy traca głowę, oznacza to jedno - spadamy z ligi. odpowiedz

Lex - 40 minut temu, *.plus.pl Widać taktykę i technikę ćwiczoną w Dubaju odpowiedz

Wolfik - 41 minut temu, *.mm.pl To juz frustracja.... tego meczu nie wygramy. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 42 minuty temu, *.plus.pl Zieliński ma czas żeby szukać wzmocnień na 1 ligę odpowiedz

Syn trenera - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Zero zaangażowania i wiecznie uśmiechnięty Wesołek,Lopesa i Pekharta nie ma na boisku..zaraz dostaniemy druga i koniec..Ciężko będzie się u trzymać...bez ambicji.. odpowiedz

Nh1234 - 44 minuty temu, *.grefnet.pl Po co szukać wzmocnień czas na pierwszą ligę... Koniec Ekstraklasy dla Legii......tak dalej... Kara byłaby dla Was gra przy pustych trybunach.... odpowiedz

Po(L)ubiony - 48 minut temu, *.aster.pl Wszyscy wiedzieli, że Wszołek nie potrafi centrować. W ostatnich 6 miesiącach, zagrał 17 minut. To kiedy miał się tego nauczyć? odpowiedz

Adam - 45 minut temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: najlepsze były komentarze, że sam trening w bundeslidze dużo mu dał. odpowiedz

Antyczesio - 43 minuty temu, *.plus.pl @Adam: właśnie widać odpowiedz

Lolo - 48 minut temu, *.orange.pl Nadzieja umiera ostatnia. Lałbym pasem na gołą d..ę tych kopaczy.

odpowiedz

odpowiedz

Simon - 49 minut temu, *.vectranet.pl czyli mecz z zaglebiem to przypadkowe tylko zwyciestwo odpowiedz

Sarcastico. - 51 minut temu, *.orange.pl Nie dziwię się, że Pawełek w Unionie zagrał 15min przez całą rundę :D





odpowiedz





odpowiedz

:) - 47 minut temu, *.plus.pl @Sarcastico. : Może było dużo kontuzji kartek i covid to musieli go wstawić do skladu hehe odpowiedz

KaroL - 53 minuty temu, *.chello.pl Czemu Lopes wyszedł wogole z szatni odpowiedz

:/ - 51 minut temu, *.plus.pl @KaroL : zapytaj Vukovicia odpowiedz

Sarcastico. - 57 minut temu, *.orange.pl Hahahahah ale kabaret. Ale inwalidzi. Co to kuźwa jest hahahaah odpowiedz

Walczyć trenować - 58 minut temu, *.plus.pl Dopóki tu nie będzie prawdziwego TRENERA tylko ,,Vuko" kolega z boiska niektórych grajków to nie będzie ekstraklasy tylko 1 Liga. odpowiedz

MarioL - 54 minuty temu, *.wanadoo.fr @Walczyć trenować: na Legii ten problem jest od kilku lat. odpowiedz

:) - 53 minuty temu, *.plus.pl @Walczyć trenować: Zgadzam się za ten klub żaden z Rose'ow i innych Johanssonów nie będzie umierał ani tymbardziej słuchał jakiegoś ,,Vuko" tu trzeba charyzmy na ławce trenerskiej jakiegoś zamordysty co zrobi tzw suszarkę. odpowiedz

MarioL - 41 minut temu, *.wanadoo.fr @:): zgadzasię.Najeazniejsze jest to ze potrzeba trenera który zna się na swoim fachu i ma jakieś doświadczenie,osiągniecie,a nie jak do tej pory albo byli uczniowie,albo nieudacznicy.Jedynie Czerczesow nadawał się na trenera. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 1 godzinę temu, *.plus.pl Było brać Ojrzynskiego albo Czerczesowa póki byli wolni oni by wzięli te wkłady za mordę.Teraz tylko Okuka innej opcji nie ma bo tu nie ma ambicji nie ma mentalności agresji jest tylko zbieranina wkładów które hańbią te koszulki. odpowiedz

Adam - 50 minut temu, *.play-internet.pl @Wielki fan nowego trenera kto by to nie był: nie żyj przeszłością odpowiedz

Kibic z what's up'a - 44 minuty temu, *.plus.pl @Adam:on żyje przeszłością bo o przyszłości strach myslec odpowiedz

Adam - 20 minut temu, *.play-internet.pl @Kibic z what's up'a: w sumie mogę to zrozumieć odpowiedz

Dragan - 11 minut temu, *.virginm.net @Wielki fan nowego trenera kto by to nie był:

Kukuleczka kuka ze Dragomir juz zakonczyl przygode z futbolem, jest emerytem. On mial z 50lat jak zdobywalismy MP w 2002 odpowiedz

Mistal - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ślisz będzie dobry na 1 ligę, ale Vuko chyba nie. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Płaczcie dalej ze chcie Polakow bo oni wiedza co znaczy Legia i beda za nia umierac. Umieraja? Nie za to my umieramy na nich patrzac (sokołowski , Slisz) odpowiedz

Leszek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Będzie walka o utrzymanie do ostatniej kolejki a potem to już modlitwa odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To nie wina zawodnikow w tej druzynie poprostu nie ma chocby kszty taktyki.

Wszystko jest dzielem przypadku pisalem to juz po meczu z ZL

Vuko moze byc asystentem od motywacji ale nie oze byc trenerem poniewaz na pilce to tak srednio sie zna za to ma dna buraka i jest mocny w gebie odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl W sumie to nawet śmieszne jest. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I co WIELBICIELE talentu Slisza Sokołowskiego Wszołka i Lopesa............ Dramat............... Wszyscy... nic nie grają, ale ci czterej to wybitnie, a moze Mioduski im nie płaci................U siebie już przegraliśmy z Mielcem, teraz z Warta Poznań... Nie ma pomocy, nie ma ataku... Jeden Muci cos tam próbuje... więcej akcji w ofensywie od skrzydłowych miał Johanson.. Nie mamy skrzydeł.. Dramat Degrengolada... odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ku...wa jest coraz gorzej... odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.plus.pl I problem kogo tu wpuścić. Jedyny który może coś zmienić to Celhaka, a z ofensywnych nie ma nawet kogo wprowadzić na boisko. Kastrati fatalny. Włodarczyk musiałby dostawać podania, tylko od kogo? Fajnie wyglądał Strzałek, to nawet go nie wzięli do składu. O reszcie w grze ofensywnej chyba nie ma co wspominać. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 Są jeszcze jacyś eksperci bujający w obłokach którzy wierzą w utrzymanie ? Dalej jesteśmy najsłabsi w lidze, nie ma żadnej poprawy, zero ambicji, zero umiejętności. odpowiedz

E,L,K,A - 1 godzinę temu, *.kpn.net Mniejszy wstyd poddać mecz. Tego nie da się oglądać . Za pudla nigdy nic nie osiągniemy a jak zadłuży klub nikt go nie kupi . Chociaż nadzieja była że odejdzie. odpowiedz

Sarcastico. - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie mam w tej chwili wątpliwości, że w tym roku spadamy. A to oznacza koniec klubu. Podzielimy los Ruchu Chorzów. odpowiedz

KaroL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lopes to jakaś porażka i ten pehart tam wogole niema ataku i jeszcze muci dziecko które błądzi w mgle. Proszę o transfer bo do ostatniego meczu będziemy modlić o utrzymanie. odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mioduski co? Ty wiesz co !!! odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wywiad ze Sliszem w przerwie...bez komentarza.

Mecze z Legią to okazja do przerwania złej passy. Chcesz podnieść morale drużyny, jedź do Warszawy na mecz z Legią...straszne to jest. odpowiedz

E,L,K,A - 1 godzinę temu, *.kpn.net 1 liga wita. Współczuje tym co są na stadionie . Je...ć pudla . odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Statystyki nie kłamią - dwa strzały na bramke rywali. Ale kto ma kreować te sytuacje, skoro ostatni piłkarz grający do przodu wyjeżdża do USA?



Drodzy Koledzy, powtórze do obrzydzenia - nic nie dzieje się przypadkiem. Ta ekipa jesienią wygrała całe 15 punktów. Jak bez wzmocnień ma zdobyć 25-30??? To sie nie uda. Przegrana w dzisiejszym meczu oznacza jeszcze większy stres i pradopodobną kolejną porazkę. Powiem więcej - dzisiejsza przegrana oznaczać będzie z dużym prawdopodobieństwem spadek. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: uspokoj sie mordko, nie w wzmocnieniach klucz. Jak byl michniewicz bylo multum wzmocnien i co z tego odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @grzesiek: Mam na myśli wzmocnienia poważne. Takowe robi Raków (Sorescu, Rakovitan), Pogoń (Grosicki, Biczachczjan), nawet Gliwice.... odpowiedz

Adam - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @grzesiek: Tylko, że Czesio dostawał jakiś losowy szrot od kucharskiego. odpowiedz

Adam - 26 minut temu, *.play-internet.pl @grzesiek: Czesio dostawał losowy szrot od kucharskiego odpowiedz

grzesiek - 12 minut temu, *.centertel.pl @Adam: raz na jakis czas są takie nieudane transfery a trenerzy jakos z tego wychodzą. Czesiek specjalnie specjalnie odpuscil lige i teraz widzimy tego efekty. Kazdy z nami bedzie gral na 200 procent... odpowiedz

Julon - 1 godzinę temu, *.timplus.net Ciężko będzie o utrzymanie gra Tragiczna i nie widać woli walki, agresji nie na NICZEGO! odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Mioduski to jedyny winowajca: Co ci kozy zawiniły;)))Ten dziad nawet tego by nie ogarnął. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tu nie ma nic nie ma trenera nie ma zespołu mentalu agresji ambicji niczego nie ma odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Więcej mucich, lopesow I mladenowicow. Więcej. Brawo!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Spokojnie, po przerwie walniemy 2 i będzie git. Chyba że Warta rąbnie tyle samo...Mnie to już nic nie zdziwi, 5 lat niszczenia klubu, to jak ma być dobrze.... odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Nie wyglada to dobrze.Teraz to naprawdę boje się że spadniemy. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Warta gra swoją piłkę i zachowuje spokoj na naszym stadionie ale człowiek czasów dozył. odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jak Loczek myślał że z jednym napastnikiem i to pekhartem da się grać to właśnie widać, za tydzień bruk bet nas zepchnie na ostatnie miejsce odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Pab(L)o: Ch... z napastnikami. Gorsze jest to ze on nic kompletnie nie zrobił w przerwie zimowej aby wzmocnić w jakikolwiek sposób obronę. Praktycznie wszystkie mecze w tym sezonie przegrywamy z powodu błędów indywidualnych obrońców. odpowiedz

Wolfik - 58 minut temu, *.mm.pl @Mrok: Dokładnie. Potrzebujemy co najmniej dwóch obrońców. Wszyscy cokolwiek myślący to widzą, oprócz klubowych dygnitarzy. To był warunek podstawowy utrzymania w lidze! odpowiedz

:D - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl buco trener na lata odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 1 godzinę temu, *.207.54 Ja to się dziwie że niektórzy się jeszcze dziwią że Legia tak gra,ludzie spójrzcie w końcu trzeźwym okiem,mamy słabych piłkarzy,słabego trenera,słabego prezesa,to czego wy się spodziewacie?jedyne co nam pozostaje to wygrywać mecze na farcie i w obrzydliwym stylu jak ostatnio z Lubinem odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolska dla Wolaków: Wszystko zgoda, tylko zamieńmy kolejność: tragicznego właściciela itd... odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Wolska dla Wolaków: bardzo trafnie to opisałeś.Nic dodać nic ująć. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl A najgorsze w tym wszystkim jest to, że przegrywają zasłużenie odpowiedz

BKS - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z takim składem i trenerem to nawet jak Szopena wywalicie, to tylko się ugruntuje spadkowa. Wszołek, haha, co to, dywersja chyba. odpowiedz

!(L)! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl http://strumyk.tv/LegiaWarszawaWartaPoznan.php?source=1 LEGIA WYGRA odpowiedz

leon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Slisz to najgorszy piłkarz na boisku!!!!!!!!!!!!!!!!!!

odpowiedz

odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net @leon: Nie od dzisiaj gra padlinę. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.236.122 Na cuda nie liczyłem... Ale to jest ku...a aż nie do wiary jak ta Legia wygląda marnie!!

Spadek się należy... Niestety odpowiedz

Spadek się należy... Niestety odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.net.pl Zapodacie jakiś link do transmisji? odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Przemek: np tu http://www.hesgoal.com/news/95658/Legia_Warsaw_vs_Warta_Poznan.html odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.net.pl @Lupus: dzięki wielkie odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ślisz i Sokołowski dwa uje, do tego Mladenovic, nic nie grają odpowiedz

Mioduski to jedyny winowajca - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kup sobie kozy do hodowania moze na tym ci wyjdzie odpowiedz

Mr. - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Mioduski to jedyny winowajca: Teraz ma stado baranów i zobacz co sie dzieje. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Należy się Legii ten spadek, tak jak Wiśle. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pierwsza ligo nadciągamy. odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.chello.pl ostatni raz Warta wygrała w Warszawie (z Legią) w 1936 - igrzyska Olimpijskie w Berlinie

kolejny rekord do przełamania odpowiedz

kolejny rekord do przełamania odpowiedz

Fan Legii od 25 lat - 1 godzinę temu, *.orange.pl To się nie dzieje naprawdę :( odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To jest ku.wa tragedia. odpowiedz

Fan - 1 godzinę temu, *.plus.pl Za tydzień Nieciecza gdzie też się ciężko gra odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wszołek chyba dwa razy piłkę dotknął... odpowiedz

Robi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rozumiem że półka to emocje ale takie rynsztokowe

Legia Vuko w bólach się rodzi odpowiedz

Legia Vuko w bólach się rodzi odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wygrają ten mecz. odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I dlatego zgarne kasiorę u buka, 100 pln na Warte i jestem zarobiony! Dziękuję Legio! odpowiedz

Kibic z what's up'a - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bo to Zagłębie było słabiutkie a nie my tak dobrzy co widać dzisiaj. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl Widzę że przed meczem byłem hurraoptymista, jak zwykle niepotrzebnie...masakra odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr To na Legii raczej bez zmian. odpowiedz

Żyrardów - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gdzie wasza wiara kibice?

Pier...cie jak ta totalna opozycja

Malkontectwo zasrane odpowiedz

Korek - 48 minut temu, *.wanadoo.fr @Żyrardów : widać kto tu jest burak.Odrób lekcje i idź spać,bo twój poziom inteligencji jest na niskim poziomie.Chyba starzy ciebie za mocno biją. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Mówiłem i ostrzegałem kur..... Warta ma swój wynik. Jesli szybko nie odpowiemy, przerżniemy tem mecz. A kto ma to zrobic????



Mówiłem od grudnia, trzeba nam 4-5 wzmocnien, bo spadniemy!! odpowiedz



Mówiłem od grudnia, trzeba nam 4-5 wzmocnien, bo spadniemy!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wolfik: 38 minut bez strzału. Mamy skład na I ligę. I to raczej na środek tabeli. Mioduski idzie drogą Wojciechowskiego. Ciekawe, kto zagra rolę Ireneusza Króla. Warszawa może być jedyną europejską stolicą, bez klubu piłkarskiego w najwyższej klasie rozgrywkowej. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo patałachy,wincyj Dubaju! odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Piękna gra. Mogliśmy wesprzeć sporty zimowe na Olimpiadzie w Pekinie. odpowiedz

Link - 1 godzinę temu, *.comcast.net Czy jest jakiś link do streamu? odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Minął kwadrans gry. Nie oddaliśmy strzału na bramkę Warty. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Jesteśmy mocno posrani. Jak nam strzelą bramkę....nie chcę nawet myśleć. odpowiedz

(L)egionowo - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: No i pomyślałeś :-( odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Będzie dobrze, nie ma trzech wirtuozów z tamtego tygodnia czyli Skiba , Rosołek i Hołownia, marsz po 3 pkt, do boju... odpowiedz

Gf - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dajcie jakiegoś streama ,z góry dziekuje odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl 2 bramki Włodarczyk i 2 Sokolowski odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl @:): ... i Legia ma uuuuutrzymanieeee..

;) odpowiedz

;) odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl Ławka pokazuje jakim wzmocnieniem byli gracze sprowadzeni przez poprzedniego dyrektora skoro nawet przy kartkach i kontuzjach Celhaka Charatin Hanna nie są w podstawowej 11 odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl 3 pkt najważniejsze w tej sytuacji kadrowej i punktowej. odpowiedz

legios - 2 godziny temu, *.lukman.pl do lemiesz grochuw ty tyle nie potrawisz sam stan cwaniaku i aobaczymy odpowiedz

???? - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Transfer luqiniasa trwa już 2 tygodnie , jestem ciekaw czy rozmowy na temat ściągnięcia Szysza wogole ktos prowadzi . Dzis kolejny gol i jak gral z nami to zrobil dobre wrazenie . Jak ktos go sciagnie z innego klubu to smialo mozemy mowic ze w naszym klubie nie ma kasy i są osoby niekompetentne odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @????: Jeżeli dorbze pamiętam to z Jarkiem Niezgodą było podobnie. Chyba załatwienie całej dokumentacji (pozwolenie na pracę w USA, itd.) zajmuje sporo czasu. Zgaduję, że transfer jest właściwie dogadany, ale czekają na oficjalne info do momentu, w którym wszystkie papiery będą ogarnięte.



Nie zmienia to faktu, że mogliby podać taką informację. Przecież zarówno prezes jak i nowy dyrektor sportowy bardzo chętnie się prują w mediach. odpowiedz



Nie zmienia to faktu, że mogliby podać taką informację. Przecież zarówno prezes jak i nowy dyrektor sportowy bardzo chętnie się prują w mediach. odpowiedz

Lysy - 2 godziny temu, *.centertel.pl @????: pytanie brzmi nie czy ktoś prowadzi rozmowy, a czy Szysz w ogóle chce do nas przyjść??? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Lysy: Patryk Szysz w przerwie letniej zmienia klub na zagraniczny jako wolny zawodnik. Tak przynajmniej mówił w wywiadzie dwa tygodnie temu.



A tutaj oficjalne stanowisko klubu: https://transfery.info/aktualnosci/oficjalnie-zaglebie-lubin-z-odpowiedzia-na-spekulacje-dotyczace-patryka-szysza-i-lukasza-poreby/161006 odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl @????:

Nie ekscytujcie się tymi wirtualnymi transferami Mioduskiego. To taki sam szit jak podniecać odprowadzanym podatkiem i pensją brutto zamiast realnie tym co wpływa na konto netto.

Zwróćcie uwagę kto w tym sezonie do nast trafił - Sokołowski, Rosołek i Wszołek, czyli ci, którzy najpierw odeszli a teraz wracają do Legii w świetle jupiterów są obwieszczani jako hity transferowe. Nawiązując to analogii z pensją to tak jakby przekładać kasę z kieszeni do kieszeni i za każdym razem cieszyć się z odkrycia nowej gotówki.

odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 3 godziny temu, *.52.135 Pszeginka, gruby znów na bramce, a wyciągnąć łap przy strzale to nie i co strzał na bramkę to go - przykład w Lubinie i gol Szysza, typek z nadwagą nie powinien grać - ten klubowy dietetyk z Białegostoku by w końcu ruszył du...ę i coś mu rozpisał odpowiedz

Gruby w Bramce - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Lemiesz Grochuw: naucz się Polskiego gamoniu. Dla Ciebie Pan Gruby. odpowiedz

Bródno - 2 godziny temu, *.chello.pl @Lemiesz Grochuw: Pszeginka?? Analfabeto!! odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de Ławka dramat. odpowiedz

@Grzesiek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Uważam podobnie , że Muci zrobi dziś różnicę, ogólnie chyba skład optymalny na tą chwilę odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mamy niby tak wyrównany skład a z ławki mówiąc szczerze niema kim postraszyć odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Muci w podstoawej jedenastce . Oj chyba sie nie pomyle jak napisze ze strzeli dzis brameczke odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.236.122 @grzesiek:

Wszołek wrócił i dziobie trawę zamiast grać ! Wiedziałem hahaha odpowiedz

Zealley - 3 godziny temu, *.chello.pl wyraźny brak Laskowskiego odpowiedz

