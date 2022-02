Vuković: Musimy oswoić się z sytuacją

Aleksandar Vuković (trener Legii): Bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Wynik to odzwierciedla. Na pewno świadomość wszystkich nas jest, jeśli ktoś myśli inaczej... Walczymy o utrzymanie w lidze i musimy sobie z tym lepiej radzić. Dużo się mówi na temat mentalności i wszyscy na to liczą, że Legia będzie mieć problem, żeby jej celem była walka o utrzymanie, że będzie nas to deprymować. Niestety, tak to dziś wyglądało jakby na potwierdzenie tych słów. Musimy oswoić się z tą sytuacją i dawać sobie szanse na wygranie meczu, tak jak każda inna drużyna. Pierwsza połowa była asekuracyjna, niemrawa i pełna bojaźni. Drugą część zaczęliśmy trochę żwawiej, energiczniej i do czerwonej kartki, która zmieniła obraz gry, widać było, że próbujemy coś zmienić. Jednak to nie wystarczy. Potrzeba dużo więcej. Było sporo narzekań na mecz z Zagłębiem Lubin, ale nasza gra wyglądała o wiele lepiej. Musimy iść za tym, co było w Lubinie. Sytuacja z Arturem Borucem... Myślę, że to jest oczywiste i jasne, że nie można dopuścić do takiego zachowania. Nie można w ten sposób osłabiać drużyny. To nie pomaga. Owszem, takie rzeczy też się zdarzają i są częścią meczu. Dziś przytrafiło się to nam. W pewnym momencie Artur stracił nerwy i wie, że to do niczego nie prowadzi. Szczególnie, że to nie tylko czerwona kartka, ale za chwilę mogło być 0-2. To jest tak oczywiste, że nie ma co tu komentować. Zobaczymy na ile go stracimy. Generalnie nie możemy robić takich rzeczy. Inne zespoły też walczą o utrzymanie i grają w piłkę. Musimy być świadomi, żeby tej sytuacji nie utrudniać. Rywale nie dają nam takich prezentów. To, co zrobiliśmy przy pierwszej bramce, to był prezent. Czerwona kartka - też. Za dużo tego, żeby skutecznie walczyć o trzy punkty. Nie było czasu na analizę zachowania Artura. Mniej istotne jest dociekanie "dlaczego". Ważniejsze są efekty, konsekwencje.

Ed joke - 17 minut temu, *.vectranet.pl Emreli zupełnie niewidoczny. Jakby go wogole nie było... dramat odpowiedz

Beck - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Właśnie został pobity historyczny klubowy rekord,14 porażek w jednym sezonie,a to jeszcze nie koniec....Co mamy,prezes (autocenzura),dyr.sportowy,kiedyś świetny piłkarz,ale w nowej roli to kompletne nieporozumienie,piłkarzy nie ma bo to są buisnesmeni.Na koniec trener,owszem ambitny,ale zamiast dodawać przymiotniki typu:nieudany,bez kwalifikacji itd.trzeba spojrzeć w górę,z kim musi pracować.Tak na marginesie nad czym pracowali podczas zagranicznego wojażu. odpowiedz

Dziaduszko - 23 minuty temu, *.centertel.pl Arturowi to już się powinno dać spokój.Ta sytuacja jest ponad jego siły i traci facet nerwy.Przrcież jego własna formacja obrony praktycznie sama z siebie strzeliła mu swojaka.Dużo zrobił dla klubu ale potrzebna jest świeża krew.Gdzie nowy obiecany bramkarz? odpowiedz

Mike - 28 minut temu, *.chello.pl 2 liga wita odpowiedz

Beck - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Właśnie został pobity historyczny klubowy rekord,14 porażek w jednym sezonie,a to jeszcze nie koniec.....Dalej jest jeszcze gorzej.Prezes wiadomo,dyr.sportowy nie wniesie nic konstruktywnego,piłkarze,nie to nie piłkarze,to ludzie businesu odpowiedz

Michał - 44 minuty temu, *.plus.pl A może by tak .... Dragomir Okuka jeszcze dał radę? Co Wy na to. Patologii ciąg dalszy. Ilu piłkarzy oddaliśmy za grosze lub za darmo: Luqi Emreli Veso Jura i wiele wiele innych. Ci co robili nam grę wcześniej.... teraz śmieją się z Legii i Mioduskiego

odpowiedz

olew - 50 minut temu, *.vectranet.pl Bardzo lubię Vuko, ale Legia potrzebuje trenera. Fajnie gada, fajnie wygląda, podlizuje się wszystkim, ale Legia nie może tak grać. Brak jest jakiejkolwiek koncepcji, choćby laga na pole karne... Problemem nie jest wynik, problemem jest całkowity bałagan na boisku. Nie widziałem jakichkolwiek pomysłów. Ta słabiutka Warta zaś miała proste schematy, miała dobre ustawienie graczy i zasłużenie wygrała. odpowiedz

ZenekL3 - 55 minut temu, *.chello.pl Pan Wuko jest tak dobrym fachowcem, że radzi nam się przyzwyczaić do takich łomotów jak dziś. odpowiedz

Kryniek76 - 58 minut temu, *.plus.pl Vuko. Mimo wszystko szacunek. Mało kto chciałby gasić pożar. Ale 1. Rzuty rożne o co kaman. 2. Strzały z dystansu nam strzelać zakazano? 3. Dośrodkowania z gry... biegne biegne i nie mam siły. 4. Środkowy kreatywny klasyczny pomocnik kiedy wreszcie będzie? 5. Elektryczni obrońcy. Podobno Johansson to zawodnik kadry Szwecji... 6 Slisz o maj gad mam nadzieję że Poręba nie będzie kolejnym objawieniem z Zagłębie Lubin. 7 kondycja tylko w Dubaju. Siatkonoga treningi zamknięte usmiech na twarzy. 8. Będzie spółdzielnia każdy już to czuje. 9. Gdzie jest normalny napastnik. Pekhart ok miał sezon... 10. Artur Boruc. Rozumiem nerwy. Jakiś gowniarz wyprowadził no właśnie Zawodnika który z nie jednego pieca chleb jadł. Widać ciśnienie jest ogromne odpowiedz

Wupper11 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wygra śię meczu kiedy żaden piłkarz i trener tego nie chce ,to było po nich widać .Na pewno chodzi o kasę jak zawsze LEGIĘ mają gdzieś piłkarzyki przykre ale prawdziwe

odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Było wiać co znaczy brak Lukiego i Josue, niestety gra taka że aż oczy bolą.. tydzień tremingów psu na budę ani szybkości ani podania... wszystkie londują na pierwszym obrońcy, qu... odpowiedz

Miodek WON - 1 godzinę temu, *.com.pl ty jesteś dupa nie trener

jaka tu dziś taktyka była?!?!? odpowiedz

ZWP - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Był mecz. Nie widziałem go. Ale przeczytałem 1400 komentarzy na Legia.net.

I to wystarcza mi, do zmiany oceny działania albo raczej jego braku ze strony panów Jacka i Vuko.



A następnie przeczytałem wypowiedź pomeczową Patryka Sobolewskiego. I taki jej fragment.

>>Jakie są przyczyny porażki? Na pewno na gorąco trudno jest mi znaleźć jakieś przyczyny. Myślę, że przeanalizujemy to w tygodniu<<

Pan Patryk ma blisko trzydziestkę i poziom intelektualny przedszkolaka.

Że mecz się nie układa, to jest wiadomo po kwadransie gry i już po nim powinno się reagować. Zresztą jest w meczu przerwa i wtedy powinno być absolutnie wiadomo dlaczego mecz się nie układa i co zrobić aby „się układał”.

A pan piłkarz myśli, że właściwym czasem na analizę i wnioski jest następnych 7 dni.

A może on zwyczajnie i po prostu nie jest w stanie tego pojąć i zamiast udawać piłkarza podjąłby zatrudnienie przy zamiataniu ulic?

Piłkarzom badany jest mocz, krew i Bóg wie co jeszcze ale nie jest badany poziom IQ – a szkoda.



Ale to nic w porównaniu z tym, który absolutnie musi się (albo chociaż powinien) różnić od tego piłkarza, a on na konferencji pomeczowej po boiskowej katastrofie stwierdza:

MUSIMY OSWOIĆ SIĘ Z SYTUACJĄ

Gdybym był na tej konferencji to zapytałbym pana Vukovicia, czy powiedziałby tak samo, kiedy zastałby swoją żonę z kochankiem w łóżku? odpowiedz

Don - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl O jakim oswojeniu on mówi Legia miała zapieprzać a dzisiaj co 1 strzał w całym meczu?!!!! Dno. Stado baranów. Jak za tydzień będzie w plecy w Niecieczy to gasimy światło!!!! Mioduski grabarz. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl przebiliscie dno dna,tu nie ma co ratowac,to co jest dzisiaj to jest efekt kilkuletnich działan naszego prezesa,dziwne było ze kamery pokazywaly mioduskiego w swietnym nastroju,dopiero akcja z Borucem popsuła mu nastrój,Zieliński ma posade życia nic nie zrobił,nic nie robi i nikogo nie sciagnie,wiele osób cieszy sie ze storpedował Papszuna,tylko on pokazuje że byłby w stanie ten budel ogarnąc,sposob w jaki wprowadza do druzyny nowych graczy pokazuje,kunszt trenerski,szkoda.

Legii już nie mam,o pucharze można zapomnieć a jesli jakims cudem sie utrzymamy to chyba zaden z was nie liczy ze ten caly loczek sypnie groszem na transfery a sprzedac juz tez nie ma kogo,wiec papa,ostatni gasi swiatło. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bardzo mądry i wyważony głos trenera Legii. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Tak, też uważam że nalezy się powoli oswajać z 1-szo ligową rzeczywistością odpowiedz

bizon - 1 godzinę temu, *.orange.pl No cóż, powiem tak - tu chyba już nie chodzi o mentalność drużyny...



Tutaj brakuje jakości, brakuje umiejętności a jeśli tego nie ma, to i dobry mental nie pomoże. Patrząc na Johanssona, a zwłaszcza Rose, to zastanawiam się, jak ten nasz skauting do tej pory funkcjonował??? Kto ich obserwował, kto ich analizował przed podpisaniem kontraktów? Czy ktokolwiek widział ich grę "na żywo" i jak wówczas wyglądali, że ostatecznie trafili do Legii? Serio, patrząc na skład jakim obecnie dysponujemy, to dziś z Wartą nawet JEDNEGO kreatywnego piłkarza nie było. Nawet jednego! A żeby wygrywać nawet z taką Wartą, to trzeba mieć takich ze 3-4. Boję się, kiedy Legię dopadnie drugi poznański zespół. Legia zostanie rozjechana, dostaniemy 5, może 6-0? I zapomnijmy o Pucharze Polski, za dobre drużyny nadal tam grają. Nie ma szans. Ratujmy lepiej Ekstraklasę, bo spadek z niej jest coraz bardziej realny.



Teraz słów kilka o naszej młodzieży (choć do nich najmniej wypada mieć pretensje bo to nie ich wina gdzie obecnie znajduje się Legia). Tak się zastanawiam, po co nam ta akademia, po co nam ta Legia Training Center? To trochę tak, jakby kupić dobrego wyścigowego konia ale generalnie nie potrafić nawet go dosiąść (już nie mówiąc o wzięciu udziału w wyścigu). Kto tą młodzież trenuje? Dlaczego chociaż jednego wyróżniającego się na tle całej drużyny młodzika teraz nie mamy? Czy ktoś to nadzoruje? odpowiedz

No cóż - 46 minut temu, *.plus.pl @bizon: ostatnimi laty do Legii byli ściągani grajkowie, którzy z jakiś powodów musieli sobie przypomnieć jak się w piłkę gra. Nie którzy sobie przypomnieli i odpalili jak Ojija. U ostatnich naborów niestety pomylono diagnozę utraty pamięci z utratą genu grajka. I to jest przyczyna obecnej sytuacji. odpowiedz

Piotrek Ochota - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @bizon: Tak, mocodawcy mioduskiego. Poczytaj, pododawaj.Takie długi biedny Darek musi spłacać do końca życia. odpowiedz

Wolo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak Vuko ma zmotywować piłkarzy jak ten pidel znowu miesza i nie wiadomo czy będzie trenerem dramat ryba psuje się od głowy mioduski ty wiesz co odpowiedz

beczkson - 1 godzinę temu, *.129.115 tak zwane, może być tylko lepiej.. aby sie tylko utrzymali bo wstyd grać w I lidze.. bravo miodu! odpowiedz

Mariof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Vuko jak masz jaja to podaj sie do dymisji. wasze wakacje w Dubaju to przesada a ty jesli masz serce Legionisty to przekaz stery komus kto ten klub wyprowadzi z kryzysu. ty niestety nie masz do tego jaj!!! odpowiedz

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Właśnie wróciłem z meczu, na który Panowie Piłkarze nawet nie wyszli. K... brak mi słów, co wyście odwalili. Powinniście się jak wasz prezesina zawinąć po kartce Artura, oddać walkowera, mandżur i do domu. Mniej wstydu by było. Pozdro dla tych, co wytrzymali na trybunach do końca. odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Słodkie dubajskie pierdzenie odpowiedz

Mordeczka - fan turystyki krajowej i egzotycznych wyjazdów, ahoj przygodo! - 1 godzinę temu, *.52.135 Ale będą ciekawe wyjazdy w 1 lidze! Sosnowiec, Legnica, a do tego szlagier przy Reymonta w Krakowie! Już pakuję plecak odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl A kiedy oswoisz sie z sytuacja zeby nie wystawiac dwoch defensywnych napastnikow i nie marnowac Muciego w srodku boiska, gdzie nie umie grac? To jest napastnik albo skrzydlowy, a my wychodzimy dwoma kołkami w ataku, dwoma defensywnymi pomocnikami i potem czekamy na co? Az Mladenovic wrzuci Pekhartowi na łeb? Dlaczego Strzałek nie dostal szansy a dostaje ją Ciepiela, ktory na nią nie zasluzyl? odpowiedz

Reader - 1 godzinę temu, *.chello.pl kolejny gość znowu to samo odpowiedz

Pawlo - 1 godzinę temu, *.mm.pl No i teraz będzie Miszta ręcznik bronił Masakra !!! odpowiedz

Cch - 51 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Pawlo: A co to za różnica kto broni jak i tak wszystko w plecy?? odpowiedz

Knur artur - 15 minut temu, *.inetia.pl @Pawlo: buc był lepszy ale nie potrafił się zachować! Może wreszcie emerytura odpowiedz

Odolany - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl "Musimy oswoić się z sytuacją" - czyli z porażkami w kolejnych meczach, a docelowo ze spadkiem do I ligi, a później z degradacją do IV ligi. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Bez pucharow, z czysta glowa, zregenerowani, po ciezkim obozie, w sparingach ladnie wychodzili wysoko do kazdego rywala, potrafili ich zabiegac.



Zaczela sie liga i ten sam stojanow, wypieralanie kazdej pilki byle gdzie, stanie i drapanie sie po jajach... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Człowieku, miałeś osiem dni na przygotowanie ich do tego meczu! Co wy żeście na treningach robili??? Siłownia a potem gra w dziadka?? odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl Vuko z szacunkiem do Ciebie ale taktycznie trener Warty Cie zjadł.



Boruc : kończ wasc .. wstyd.

Przy takim doświadczeniu to po prostu nie wypada.



Za tydzień kolejny cieeeezki mecz. I dla Was na boisku i dla nas na trybunach... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Sa jeszcze te przyglupy, ktore dalej płaczą, ze pilkarzyki dostaly w leb w autokarze? odpowiedz

olew - 9 minut temu, *.vectranet.pl @L: ja nie płaczę , ale tych debili bym poćwiartował , zabrali Legii 6-7 baniek i rozwalili skład, cud że inne grajki nie poszły sobie, inna sprawa że lepiej niż w Legii nie zarobią ... odpowiedz

Malek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli przegraliście przez Boruca tak?! Ale bredzisz chłopie! Macie braki (które nie są spowodowane poprzednikami bo był na to czas w okresie przygotowawczym) słaba ekipę i zero pomysłu na grę tyle w temacie. odpowiedz

Wert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Sorry Vuko. Dograj sezon, utrzymaj w lidze i pora się pożegnać. Przygotowania nic nie dały. odpowiedz

Sochaczew - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oswoić to Vuko musisz się z tym, że niedługo czeka Cię wypad z Legii, a później być może prawdziwa rozmowa wychowawcza z kibicami, którzy w przeciwieństwie do takiego jak Ty lizusa Mioduskiego mają legijne DNA !! odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Nie masz pomysłu na drużynę,system który odpatrzyłeś od grubego kuleje. Nie narzekasz na kadrę a tak słabej Legia nie miała nigdy. Czemu nie wziąłeś na ławkę Strzałka,który potrafi grać do przodu. Jak wchodzi z ławki Włodarczyk wiadomo że będzie dramat. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bierz pod rękę Dariusza, kupcie bilety, pakować mandżury i i wypad nieudaczniki z Naszej Legii. odpowiedz

LICZĘ NA ODWAGĘ REDAKTORÓW - 1 godzinę temu, *.com.pl Liczę na Odwagę redaktorów Legioniści.com , że postarają się również o Komentarz od Boruca co do meczu i zachowania za którą dostał czerwoną Kartkę . odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @LICZĘ NA ODWAGĘ REDAKTORÓW : 42 lata, doświadczeniem i nazwiskiem w tej lidze ustępuje tylko Podolskiemu. Kapitan, respekt, wzór dla innych piłkarzy w drużynie. Tak miało być. A co mamy? Na oko z 15 kg nadwagi, brak pewności refleksu. I ta czerwona kartka. Wielkiego Artura podpuścił i zagotował jakiś piłkarski no name z Warty. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl @LICZĘ NA ODWAGĘ REDAKTORÓW :



Nie musi komentować. Niech powiesi buty na kolku...Żewłakow z grillami już czeka.... odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wolałbym, żebyście się nie oswajali.

Co innego znaleźć się w dupie, a co innego zacząć się tam urządzać... odpowiedz

Janek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Weź już daj spokój vuko, ogral cie 30latek, 100letnim Tralka i Kopczynskim odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.centertel.pl Heh dno dna 1 liga już czeka ale Rolexy na rękach są dobrze to Krycha skwitował.Ch.ja gracie Rolexy macie.Fajtłapy. odpowiedz

Śródmieście Płn. - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dupko...vic, co Ty znowu pier...dolisz.

Oswoić to Ty musisz się z faktem, że na bycie trenerem Legii to jesteś za cienki.

Po co był obóz w Dubaju ?!

Po co ta Twoja gadka o legijnym DNA, o mentalności, o ciężkiej pracy ?!

Przegraliśmy mecz z jednym z kandydatów do spadku i to u siebie.

Z kim Ty chcesz wygrywać jak nie znasz się na prowadzeniu drużyny !

14 porażek w 20 meczach ! ! ! odpowiedz

Master - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak się zostaje trenerem? odpowiedz

Rafa(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl myslałem że Boruc jest bardziej doświadczony... poprostu powinien gościa zdeptać zamiast go odpychać.... i pewnie tamten żółtą by przyjął odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Muci, Lopez i Mladen totalnie bez formy. Zamiast nich powinni grać Skibicki, Rosołek, Włodarczyk, czy Strzałek.

Ciepiela i Rose byli najlepszymi zawodnikami na boisku. odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @tekken (L): co Ty pier..isz,jaki Włodarczyk,Skibicki,Rosołek,oni sa za słabi nawet na 3 lige.Tu nie ma trenera,laga na afere i w pole karne...tak sie poprostu nie gra odpowiedz

tekken (L) - 58 minut temu, *.chello.pl @Siwy: Wolę młodych, którzy się będą starać, niż ten zagraniczny szrot. Z Zagłębiem na farcie, ale wygraliśmy. odpowiedz

