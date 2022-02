Szulczek: Z pokorą do Legii

Dawid Szulczek (trener Warty): Z dużą pokorą podeszliśmy do Legii. Chcemy grać inaczej w tej rundzie. Nie chcemy być zbyt głęboko cofnięci i oprócz szczelnej obrony, chcemy utrzymywać się więcej przy piłce. Dziś tych elementów było więcej w naszych poczynaniach. W efekcie, trudno stwarzać rywalom stu procentowe sytuacje. Na pewno szkoda niewykorzystanego rzutu karnego, ale myślę, że kibice Legii zrobili swoje. Akurat jedenastka była wykonywana na bramkę przy Żylecie co mogło zdeprymować naszego zawodnika. Jednak myślę, że następnego karnego już wykorzystamy.

lol - 2 godziny temu, *.. o utrzymanie bedzie valka do konca odpowiedz

CZY LEGIAAAAA - 2 godziny temu, *.autocom.pl SPAAA-AAA-DNIE Z LIGI? TO JEST! PYTANIE! odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 2 godziny temu, *.52.135 Gratulacje dla frajerów zwanych wkładami do koszulek, znowusz się popisaliście, ciekawe ile PLNów u buka odbierzecie, pisałem w newsie przed meczem pt. "gdzie oglądać mecz Legia - Warta" że najlepiej nie ogądać, bo szkoda zdrowia kibica to żeście się śmieli odpowiedz

