Zabrakło wszystkiego

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Jakub Ślusarski

Techniczny: Grzegorz Kawałko



Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

jano - 5 minut temu, *.orange.pl I liga nadchodzi..... odpowiedz

loko - 5 minut temu, *.vectranet.pl hahahaha

odpowiedz

pnk - 5 minut temu, *.chello.pl Ta pokraka Żyro przy tych naszych grajkach by jak profesor wyglądała... odpowiedz

lucho_83 - 7 minut temu, *.chello.pl Kompletnie bez pomysłu, strata...strata...strata. 14 porażka w 20 meczu....eeeeccchhhhhhhhh odpowiedz

Andrzejmajcher@ yahoo - 7 minut temu, *.. FC Dubaj odpowiedz

0-711 - 8 minut temu, *.plus.pl Czy tu jest ktoś kto naprawdę uważa, że zawodnicy tacy jak Rose, Wszołek, Slisz, Włodarczyk, Muci, Lopes to goście, którzy nas urztmją w tej lidze? odpowiedz

Pjoter - 8 minut temu, *.play-internet.pl Makabra i zgroza .. odpowiedz

Paweł - 9 minut temu, *.play-internet.pl Nam naprawdę grozi spadek. Tylko czy kudłaty klaun zdaje sobie z tego sprawę? odpowiedz

Danielo - 9 minut temu, *.chello.pl Niestety styl jak i gra żenująca, brak słów to już jest koniec nie ma już nic. odpowiedz

WachteL - 9 minut temu, *.chello.pl Można było odskoczyć o cztery pozycje w górę, ale do tego trzeba drużyny... Teraz faktycznie trzeba będzie ściskać poślady by nie zjechać do jedynki. No cóż, no comment dalej. odpowiedz

Szpic - 9 minut temu, *.chello.pl Leżącego nie powinno się kopać, więc mój komentarz do tego "popisu" jest krótki: to będzie spektakularny i w pełni zasłużony spadek z ligi. odpowiedz

LegiaTango - 9 minut temu, *.play-internet.pl Cześć, giniemy! odpowiedz

paw_pawela - 9 minut temu, *.telkab.pl Ić pan w h.. z taką grą odpowiedz

Romek - 9 minut temu, *.com.pl Nie byłem zwolennikiem Vuko na ławce w roli pierwszego trenera, mimo to z dużym optymizmem czekałem na rundę wiosenną. Jednak po tym meczu to nie wierzę nawet w to, że Legia się utrzyma w ekstraklasie. odpowiedz

Anty vuko - 10 minut temu, *.icpnet.pl Pozdrawiam hejterow pisałem ze vuko powinien zajmowac sie czajka razem z borucem

odpowiedz

Legionista - 10 minut temu, *.chello.pl No to Fortuna... odpowiedz

Gregor - 11 minut temu, *.kabel-deutschland.de Penisy, beztalencia, ofiary losu odpowiedz

1936 - 11 minut temu, *.plus.pl 1936 blisko jesteśmy największych sukcesów Legii w jej historii odpowiedz

Doru - 11 minut temu, *.play-internet.pl Legia i Wisła Kraków w 1 lidze...tego się chyba nikt nie spodziewał... odpowiedz

pl - 12 minut temu, *.net.pl brak słów a własciwie jedno na : k odpowiedz

MarioL - 12 minut temu, *.wanadoo.fr Dramat.A najgorsze jest to ze przegraliśmy mecz o 6 pkt. odpowiedz

MAKEN - 12 minut temu, *.151.165 Zabrakło? Marny doping. ???? odpowiedz

gazza - 13 minut temu, *.inetia.pl Co robi Slisz w pierwszym składzie ???

Przecież to jakaś parodia piłkarza ! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.