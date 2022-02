12 137 kibiców stawiło się na stadionie, by wspierać drużynę Legii w meczu z Wartą. Niestety Wojskowi przegrali z poznaniakami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej. Fotoreportaż z meczu - 59 zdjęć Woytka Fotoreportaż z meczu - 45 zdjęć Hagiego

Dominik - 5 godzin temu, *.centertel.pl O co chodzi że spermiarzami? Nie jestem w temacie. Proszę o odpowie, bez ciśnięcia odpowiedz

Kibic L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Co się dzieje z biczem? odpowiedz

Kibic L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Kibic L: bobiczem odpowiedz

Kibic L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Kibic L: cancer? odpowiedz

odp - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kibic L: zdrówko mu się posypało ale powoli do przodu odpowiedz

