Sokołowski: Wiele osób w nas zwątpiło

Niedziela, 13 lutego 2022 r. 20:01 źródło: C+

- Nasza gra musi być zdecydowanie lepsza. Wierzę dalej w tę drużynę. Wiele osób już w nas zwątpiło przed startem, teraz po porażce zwątpią kolejni, ale ja nadal wierzę. Stać nas na dobrą grę i zrobimy wszystko, żeby w następnym meczu zagrać tak, żeby wygrać - mówi po spotkaniu z Wartą Poznań Patryk Sokołowski.



- Z Zagłębiem zdobyliśmy 3 punkty, ale dziś pierwsza połowa była bardzo słaba. Wierzę, że jesteśmy w stanie odwrócić sytuację. Gramy inaczej niż w Piaście, innym systemem, ale jestem na to przygotowany. Mam nadzieję, że będę dobrze wykonywać swoje zadania. Na razie nie przynosi to efektów, ale wyniki przyjdą z czasem.



- Chcieliśmy dziś stworzyć swoją przewagę na skrzydłach i stwarzać możliwość dośrodkowań na Pekharta i Lopesa, ale sytuacji było zdecydowanie za mało i nie wyglądało to tak, jak byśmy oczekiwali. Ciężko mi na gorąco znaleźć tego przyczynę. Staramy się nakręcać pozytywnie przed meczami, to jedyna słuszna droga. Dziś widziałem to w drużynie. Wierzę, że wszyscy razem będziemy pchali do przodu. Gdybym w to nie wierzył, bym tu nie przyszedł.