Statystyki meczu z Wartą

+ dodaj komentarz

- 32 minuty temu, *.torun.pl

@Po(L)ubiony: Warta przebiegla okolo 117km a my okolo 114km. Najwiecej Mladen okolo 11km i Wszolek okolo 10km. Jedyna taktyka Vuko to DNA ;) dlaczego nikt go nie zatrudnil jak mial wolne? i jeszcze ta Grecja z Super Expressu haha. Choc widac bylo, ze ktos tam to lyknal, bo pisal, ze Miodek sie nie zna, a Grecja tak. Jedyna nadzieja to zmiana trenera ale do nas nikt nie chce przyjsc procz karierowiczow... moze jeszcze Ojrzynski skonczy sezon? :) To by byla komedia. Tak jak Nawalka ;) ale na Nawalke nas nie stac. Ojrzynski za frytki bedzie chcial pracowac i na pewno wie wiecej niz DNA ;) Tylko co potem? Znowu pompowanie balona? Nie ma dyrektora, nie ma prezesa, nie ma trenera... Co do spadku. Jedyna nadzieja jest taka, ze jak zdobywalismy mistrza to przez nieudolnosc rywali, wiec teraz nie moze nie spadniemy przez nieudolnosc rywali ;)

odpowiedz