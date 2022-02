Oceny legionistów za mecz z Wartą

+ dodaj komentarz

Tyle Legia "przemieliła" i za przeproszeniem "wysrała" w swojej historii talentów, ale chyba w ostatnich latach najwięcej. Spójrzcie chociażby, którzy piłkarze zostali ocenieni najniżej? Muci i Slisz - dwaj młodzi i mieli być tacy "perspektywiczni" na których Legia w przyszłości zarobi grube miliony euro. I co? Obaj są u nas już ponad rok. To dobry okres pierwszych podsumowań, bo przez rok piłkarz w ich wieku powinien zrobić ogromny progres. I co my tutaj mamy? Czy odnieśliście wrażenie, że są to piłkarze lepsi piłkarsko, niż w momencie, kiedy do nas przychodzili? Slisz kupiony bodajże 1,5 roku temu za 1,5 mln euro! To był bardzo głośny transfer. Legia właśnie w tym kierunku miała zmierzać a więc na rynku wewnętrznym pozyskiwać najbardziej perspektywicznych piłkarzy. A Muci, czy to czasem jego nie okrzyknięto "bałkańskim Messim"? Jego przypadek najbardziej przypomina mi historię Dominika Nagy. Węgier też miał być super piłkarzem, w końcu go skreślono. No i dorzucam do tego towarzystwa Rosołka. Przecież w Legii zadebiutował przed blisko trzema laty. I to był JAKI debiut! Gol w meczu z Lechem. I ja się pytam, co się z nim stało od tamtego czasu? Dlaczego nie widać fajnego rozwoju jego kariery? Gdzie tkwi przyczyna, że ci młodzi piłkarze nie rozwijają się? Czemu w Lechu, czy Zagłębiu tak to ładnie wygląda a u nas taki "piach"? Teraz słyszę, że Legia chce młodego Szysza z Zagłębia. Tak, tylko, że tam mają na niego pomysł. Chłopak nieustannie rozwija się. A co się z nim stanie jak trafi do nas?

