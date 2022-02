Runjaic kandydatem na trenera Legii?

Dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński w niedawnej rozmowie z dziennikarzem „Przeglądu Sportowego” Robertem Błońskim przyznał, że zostało dwóch kandydatów na trenera warszawskiego klubu od nowego sezonu. Pierwszym rozważanym szkoleniowcem jest Aleksandar Vuković. Jak ustaliło weszło.com, drugą opcją jest Kosta Runjaic z Pogoni Szczecin. Reklama Trener ma kontrakt z Pogonią ważny do końca sezonu. Wstępnie ustalił już ze szczecińskim klubem warunki nowej umowy, ale do podpisania dokumentów jeszcze nie doszło. Dyrektor Zieliński również nie podjął ostatecznej decyzji na temat tego, którego z dwóch kandydatów na trenera Legii w nowym sezonie wybierze. Wiele ma się wyjaśnić w najbliższych tygodniach. Runjaić pracuje w Pogoni od listopada 2017 roku. Szczeciński zespół prowadził w 155 meczach - wygrał 67 z nich, 43 zremisował i 45 przegrał (bramki: 218–176).

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawełek - 11 sekund temu, *.netfala.pl Dla mnie z trenerów dla Legii to tylko Michał Probierz. odpowiedz

Syn trenera - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Degrengolady ciąg dalszy Zieliński i Tomczyk gorsi od Kucharskiego nie myślałem że to kiedys napisze . Transferów zero .wszyscy L odmawiają...A teraz taki babol .GDZIE SA TrANSFErY odpowiedz

ololo - 2 minuty temu, *.. No wreszcie! Jedyny logiczny wybór: najlepszy trener w Ekstraklapie. odpowiedz

SEBO(L) - 10 minut temu, *.centertel.pl Niemiec rządzący warszawskim klubem... Trener z niego niezły,ale gdy już zacznie mówić w wywiadzie,czy na codzień, tym drutem kolczastym,to ciężko będzie to "przełknąć". odpowiedz

Trampek - 10 minut temu, *.125.87 ??? odpowiedz

LegiaCWKS - 12 minut temu, *.vectranet.pl Po co miałby iść do klubu, gdzie zostanie wywalony po pół roku jak mu Zieliński sprowadzi tabuny Azerów i Albańczyków. Za to w Szczecinie jego prace się szanuje. odpowiedz

L - 40 sekund temu, *.aster.pl @LegiaCWKS: a dlaczego mialby byc zwolniony po pol roku i dlaczego Zielinski mialby sciagac tabuny Azerow? Zadnej logiki w tym komentarzu nie ma. Tak jakby Zielinskiz walnial co pol roku trenerow i sciagal tabuny Azerow. Kucharskiego juz nie m, Mioduski juz nie zwaloni trenera. Obudz sie. odpowiedz

Dossa Junior - 13 minut temu, *.chello.pl jak dla mnie mogłoby być lepiej ale to i tak jeden z najlepszych chyba trenerów do wzięcia z PL eksy więc może być odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.