Legia osłabiona przed meczem z Wartą

Piątkowy trening drużyny Legii rozpoczął się w samo południe. Zawodnicy ćwiczyli w Legia Training Center na boisku z naturalną nawierzchnią, ale od jutra mają przenieść się na kilkanaście dni na boczne boisko przy Łazienkowskiej 3, by mocno eksploatowana podgrzewana murawa mogła się zregenerować. W zajęciach wzięło udział 22 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Niestety, z zespołem nadal nie trenuje Mateusz Hołownia i jego występ stoi pod dużym znakiem zapytania. To oznaczałoby kolejną stratę w szeregach obronnych, bowiem z powodu nadmiaru żółtych kartek z Wartą nie będzie mógł wystąpić Mateusz Wieteska . Do spotkania z poznaniakami legioniści przystąpią także osłabieni w ofensywnie. Od kilku dni nie ćwiczy bowiem Maciej Rosołek , który w Lubinie zdobył bramkę. Oprócz wymienionej trójki na treningu nieobecni byli kontuzjowani: Yuri Ribeiro i Bartosz Kapustka . W zajęciach wziął udział Josue , ale on podobnie jak "Wietes", musi pauzować za cztery żółte kartki. Do dyspozycji szkoleniowca być może będzie Rafael Lopes , który w ubiegłym tygodniu nabawił się urazu palca u nogi, ale w piątek normalnie trenował. Aleksandar Vuković ma do dyspozycji trzech środkowych obrońców - Lindsaya Rose , Maika Nawrockiego i Mateusza Grudzińskiego . Artur Jędrzejczyk i Joel Abu Hanna normalnie trenują, ale nie są jeszcze gotowi do gry. W razie potrzeby na środku obrony może zagrać Ihor Charatin , który kilka razy na tej pozycji występował w sparingach, a na prawym stoperze szansę może otrzymać Mattias Johansson . W takiej konfiguracji na prawe wahadło wskoczy zapewne Paweł Wszołek . Lista dostępnych zawodników na mecz z Wartą: bramkarze: Boruc, Miszta, Tobiasz obrońcy: Johansson, Grudziński, Nawrocki, Rose pomocnicy: Charatin, Ciepiela, Celhaka, Mladenović, Mustafajew, Skibicki, Slisz, Sokołowski, Strzałek, Wszołek napastnicy: Kastrati, Lopes, Muci, Pekhart, Włodarczyk Poniżej prezentujemy zdjęcia z piątkowych zajęć. W sobotę zespół będzie ćwiczył w samo południe, a w niedzielę o godzinie 17:30 podejmie na własnym stadionie Wartę Poznań.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

olew - 23 minuty temu, *.vectranet.pl skład jest, podobno forma też, będzie dobrze !

szkoda że żyleta cieszy się z bramek dla wrogów, może się ogarną i nie będzie tego koszmaru z meczem z Radomiakiem, ale oni jacyś inni, cieszą się z klęsk Legii, walczą o kary dla Legii, no jacyś inni... odpowiedz

(L) - 57 minut temu, *.ilabs.pl Darek , dziękujemy odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Spokojnie, nie jest źle. Taki klubik z jakiegoś Poznania powinniśmy rozbić bez problemu. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Z mistrza Polski zostały strzępy a dyrektor sportowy nie robi nic.Za chwilę zamknie się okno transferowe i do czerwca będzie miał spokój.Odpocznie sobie.Narobił się chłop jak mało kto. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.hapay.pl @Darek : Co do strzęp się zgadzam, ale wole by dyrektor sportowy nie robił nic niż tak jak poprzedni ściągał wszystko co się da co i doprowadziło do obecnej sytuacji. Przy tych wynikach i miejscu w tabeli ciężko zachęcić kogoś by przyszedł tu wiec musimy grać tym co mamy. odpowiedz

Kosa69 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A gdzie Wam się Mladen zawieruszył ? odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszyscy liczyliśmy że przyjdzie przerwa, będą transfery, dobry oboz i pójdzie już z górki jednak po meczu z Zagłębiem troszkę obawiam się kolejnych męczy, nie mówienie spadku ale o jakiejś 13-14 pozycji odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Każde zwycięstwo nawet 1:0, w obecnej sytuacji personalnej drużyny, będzie sukcesem. Dział skautingu póki co jeszcze nie zbudził się ze snu zimowego. To będzie naprawdę trudny mecz. odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.230.80 Lekko nie będzie. Ja bym grał:

Boruc

Johanson-Rose-Maik-Grudzinski

Wszołek-Slisz-Sokołowski-Skibicki

Włodarczyk-Pekhart



Na dwóch wysokich napastników i 4 w obronie.

odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.autocom.pl Mieliśmy lata tluste,teraz są chude odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Moze w koncu postawimy odwazniej na mlodych? Grudzinski do obrony (albo 4 obroncow i niepotrzebnego łatania), Strzalek za Josue. Inne kluby wystawiaja jakichs debiutujacych 15-17 latkow na mecze z nami (Gornik, Zaglebie) i sie nie boja a ci zawodnicy sa jednymi z lepszych na boisku. My przed Warta mamy sie bac wystawic takiego Strzałka? Odwagi troche. Zwlaszcza, ze zawsze bylo gadanie, ze nie nie, bo jest presja, trzeba mistrza za wszelka cene. Teraz dogrywamy sezon i tez sie boimy? Bo chyba nikt nie traktuje tego meczu jak wazny w kontekscie utrzymania. Litosci :) odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net @L: W wiekszosci sie zgadzam ale... mecz z Wartá nie jest wazny? No warta ziomeczku jest rywalem w bezposredniej walce o utrzymanie wiec mecz jeden z wazniejszych w sezonie.

Druga sprawa to taka ze Legia ma nie wyobrazalne braki kadrowe. Zawodnicy ktorzy mieli badz powinni trafic do nas trafiaja do rywali. Mlodzi? Tez mocno na nich licze! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @L: Ja traktuję wszystkie mecze w tym miesiącu jako nasze "być albo nie byc" w lidze. Jak - nie daj Boże - złapiemy serię porażek, bedzie "po ptokach". Z Lubinem zagralismy słabo, ale to Lubin. Łęczna, Wisła czy Warta bedzie gryzła trawę. Obyś się Kolego nie przejechał z tą "pewnością".



PS. Schalke tez było za silne by spaść w ocenie praktycznie wszystkich. odpowiedz

:o) - 2 godziny temu, *.chello.pl @L: Odwagi to trzeba tym młodziakom. Ile razy dostaje któryś szansę, żeby się pokazać - ogarnia ich paraliż i na boisku są do niczego. Nie wytrzymują presji. I dlatego produkujemy grajków dla konkurencji. odpowiedz

