Porażka Rafała Krajewskiego w Zagrzebiu

W ostatni weekend stycznia w stolicy Chorwacji odbyły się zapaśnicze zawody Grand Prix Zagreb Open 2022, w których wystartował jeden zawodnik Legii, Rafał Krajewski . Legionista w najcięższej kategorii (GR 130 kg) przegrał w ćwierćfinale na punkty (3-5) z Finem, Konstą Maenpaą, i po jego porażce w półfinale odpadł z turnieju. Polska w klasyfikacji drużynowej zajęła 19. miejsce na 24. startujące ekipy. Polscy "klasycy" po zawodach zostali w Chorwacji na zgrupowaniu szkoleniowym, gdzie mają przygotowywać się m.in. do mistrzostw Europy, które odbędą się na przełomie marca i kwietnia.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.